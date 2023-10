Sorpresivo: un exsecretario de derechos humanos anticipó que votará a Javier Milei

El exsecretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri, Claudio Avruj, anticipó la decisión que tomará de cara al balotaje del 19 de noviembre entre Javier Milei y Sergio Massa: no solo reveló que no será "neutral", sino que sorpresivamente apoyará al libertario.

"Fueron días de mucho pensar. No es una posición cómoda la que Argentina me pone en estas elecciones. Pero no seré neutral. No puedo votar a Massa", sostuvo en su cuenta de X ya que considera que el candidato oficialista "representa el kirchnerismo". "Son ellos quienes pactaron con Irán. El mismo que nos puso dos bombas y el que hoy está con Hamás", apuntó.

Y si bien aclaró que lo separan "infinidad de cosas" del líder de La Libertad Avanza, también confía en que "muchas de sus propuestas pueden ser neutralizadas si el Congreso actúa con seriedad y responsabilidad". "La degradación del país tiene el sello K y sé que habrá de profundizarse. Lo vemos cada día", cargó otra vez contra el oficialismo.

A pesar de las controversiales posturas de Milei en materia de derechos humanos como la cantidad de desaparecidos en la última dictadura militar, Avruj insistió que está convencido de acompañar a Patricia Bullrich en su acercamiento con el economista.

"Estoy en el PRO desde hace 20 años cuando aún era Compromiso por el Cambio. Y elegí convencido acompañar a Patricia Bullrich y lo seguiré haciendo en este nuevo capítulo. No la abandonaré pues reconozco su liderazgo, valentía en éstas horas", cerró.