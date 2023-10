Marche un revuelto gramajo: ¿Massa o Milei?

Sergio Massa hoy dentro del peronismo. Sus inicios en la UCEDE, luego pasó por el menenismo y más tarde con el kirchnerismo y por último con el actual Gobierno. Como vemos los colores políticos ideológicos son variados. En diferentes reportajes dijo enfáticamente que con el kirchnerismo nunca más, luego al poco tiempo estaba con ellos. Del presente gobierno dijo que no es su gobierno, pero mientras él fue presidente de la Cámara Baja se han aprobado medidas económicas impulsadas por el entonces ministro Martín Guzmán, medidas que no solo él aprobó, sino que también ha alentado.

Hoy a ese ministro lo critica junto con sus medidas

En la actualidad es el ministro de Economía y hasta se podría decir que es el que está a cargo del Ejecutivo. Cuando él ingresó como ministro el dólar libre estaba a $298 hoy está a $1100, los índices de pobreza no han mejorado, tampoco el riesgo país. Se ha tomado un nuevo crédito con China y hasta el día de hoy no se sabe el interés a cobrar por el país asiático. Hubo un plan platita, la inflación según los economistas está pisada. En otras palabras, cuando le saquen el pie de encima seguirá subiendo como un resorte. La hiper está ahí a la vuelta de la esquina. Si el plan económico es el mismo que está ejecutando ahora no es muy esperanzador el panorama futuro.

Por otro lado Javier Milei está golpeando todas las puertas para recaudar votos, lo cual es sumamente necesario para el escenario que tiene. Esa posición ha hecho de Javier Milei tener que replantear diferentes cosas. En principio guardar la motosierra, garantizar cierto equilibrio en las medidas de gobierno. Otras medidas obviamente continúan como bajar el gasto público, bajar la inflación, la lucha contra el narcotráfico, austeridad en el gobierno, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de armas, y de donación de órganos. La patria potestad compartida. La defensa del respeto irrestricto a la libertad de expresión y la libertad de prensa, de acuerdo a los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.

Insertar a Argentina al mundo

El pleno respeto de la Constitución Nacional como el paraguas de protección de los derechos, obligaciones y garantías de todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino. Hay mucha gente que Milei le despierta cierto temor, le tienen miedo. Es deber de Javier Milei cambiar esa imagen, es deber salir a aclarar su posición ante la venta de órganos, las armas, y tantos otros conceptos si es que quiere ganar esos votos tan importantes para él. A mí en manera personal me lo han aclarado que no es la posición, ni de Milei, ni de La Libertad Avanza.

Hay mucha gente que Milei le despierta cierto temor, le tienen miedo. Foto: MDZ.

Milei propone un cambio para Argentina

Terminar con una manera de gobernar. Tiene dificultades, pero ante lo ya vivido lo propuesto por La Libertad Avanza da una esperanza de cambio. Asimismo, en esta puja de ambos presidenciables han provocado en la sociedad una división muy fuerte hasta aquellos que se han manifestado como que no tomarán ninguna postura y aquellos que si, como Patricia Bullrich y Luis Petri que han realizado una conferencia de prensa donde dieron el puntapié para dar el apoyo manifiesto al sector de Javier Milei teniendo la esperanza de dar un cambio al país.

Para colmo, sobre llovido mojado, en el más alto Tribunal también hubo movimiento. Dos miembros de la Corte Suprema se han

manifestado y han dado una discusión. Rosatti habló de la coyuntura política que atraviesa la Argentina, cuestionó “el canto de

las sirenas” y deseó que “la etapa que se inaugura ahora nos marque un camino de unidad”. Sus palabras fueron leídas como

un apoyo al massismo. El Dr. Lorenzetti le contestó lo inadecuado de su manifestación, entre otras cosas compromete la

independencia de dicho poder.

Por otro lado, en JxC se debaten qué tipo de oposición deben de ser: apoyando a La Libertad Avanza o no. Ante la pregunta

también cabe qué tipo de gobierno quieren tener enfrente para ser oposición: uno totalmente antagónico o uno que tenga ciertas diferencias, pero también muchas posturas similares. Evidentemente el momento que estamos viviendo no es intrascendente, ha movido a la sociedad. Está haciendo que la población se ponga en un lugar u otro.

Por ahora los demás sectores partidarios en manera oficial no han manifestado el apoyo a Sergio Massa, algunos se han mantenido neutrales y otros se han manifestado a favor de Javier Milei. Lo que se podría decir que es toda una señal a su favor. Pero por mas que los dirigentes políticos se inclinen de un lado o de otro, los dueños de la voluntad en las urnas somos nosotros los ciudadanos. Derecho que tenemos que ejercer.

Luego no nos quejemos si nada hicimos

Al momento de cerrar los comicios el domingo Sergio Massa tenía una ventaja de mas de 6 puntos sobre Javier Milei. Si todo queda igual por el voto en blanco o los nulos o no vamos a votar, el que gana es el sector de Sergio Massa. Si la voluntad es esa, es totalmente legítimo, pero si no lo es, hay que tener en claro que tienen que participar en forma activa manifestándolo en las urnas. Fabián Díaz Robledo.

* Fabián Díaz Robledo. Abogado