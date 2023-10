La tajante decisión que tomó Viviana Canosa de cara al balotaje

La periodista Viviana Canosa anunció este viernes que fiscalizará para La Libertad Avanza en el balotaje del próximo 19 de noviembre en el que Javier Milei se enfrentará a Sergio Massa.

"Mi acto democrático lo voy a hacer yendo a fiscalizar. Me voy a sentar en una silla y me voy a quedar a fiscalizar. Va a ser un aporte mejor para la República que estar sentada en un canal de televisión", sostuvo Canosa.

Y agregó: "Ya lo decidí y voy a fiscalizar para la gente de La Libertad Avanza. Me pueden decir lo que quiera, pero yo creo en la democracia".

Mirá el anuncio de Viviana Canosa:

"Si hay fraude y si afanan los votos me parece muy injusto. No me gusta ninguno de los dos candidatos, pero voy a defender la democracia y voy a laburar para que no nos afanen los votos. Es una vergüenza lo de Santiago del Estero", completó la periodista de La Nación+.

Cabe recordar que Canosa inicialmente apoyaba a Milei, pero luego se peleó con el candidato libertario y terminó apoyando a Patricia Bullrich en las elecciones generales.