Ni Halcones, ni Palomas: "Terminó ganando el pájaro loco"

Los ánimos están caldeados dentro de Juntos por el Cambio luego del acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei anunciado en las últimas horas. Mientras algunos apoyan la postura de la titular del PRO, otros sectores la cuestionan fuertemente.

Luis Juez, senador nacional y referente de JxC, habló este jueves en MDZ Radio 105.5 FM: “Yo hubiese sido más prudente. Teniendo en claro que la corrupción es un límite infranqueable, un lugar al que ni siquiera podemos mirar de reojo, me hubiese tomado un tiempo para sentarme a charlar y pedirle a Milei algún nivel de explicación con respecto a algunos temas que creo que son centrales. Eso nos hubiese permitido disipar un montón de dudas que hoy la sociedad tiene”, indicó el cordobés.

En Tardes de Frente, opinó: “Echarle la culpa a Macri es reducir nuestra responsabilidad a la nada, somos todos responsables. Nosotros estuvimos durante dos años a los sopapos en una interna feroz eligiendo a ver qué clase de pajarraco éramos, si éramos halcones o palomas, y terminó ganando el pájaro loco. ¿A quién le vamos a echar la culpa de eso?”.

“Si perdimos la oportunidad del siglo. Teníamos la oportunidad de jugar de titular en el Barcelona y ahora estamos en el Argentino A, ¿cómo no voy a tener autocrítica si la gente nos pedíamos que no nos peleáramos, que estuviéramos todos juntos y la vanidad de nuestra dirigencia política a mí me hizo perder la provincia de Córdoba, por ejemplo?”, cuestionó y agregó: “Si no ejerzo una autocrítica profunda, ¿qué garantía hay de que no vuelvo a cometer los mismos errores?”.

“Perdimos una gran oportunidad de devolverles a los argentinos la posibilidad de tener un gobierno ordenado, de gente, con espalda política, con músculo, con 10 gobernadores”, insistió. “Nos llenamos la boca repitiendo un montón de frases que no sentíamos. Siento que el domingo le fallé a un montón de gente que pensaba que nosotros podíamos tomar las riendas de esta Argentina, y ahora tenemos que elegir entre Frankestein y Drácula, nos apura todo el mundo para que elijamos uno u otro y a los que no nos gustan las películas de terror tenemos que elegir lo mismo”.

Analizando el acuerdo entre Bullrich y Milei, pidió bajar la vanidad: “No pudimos el domingo que la votaran a Patricia, ahora queremos incidir para que vayan a votar a un dirigente que no es el nuestro”.

Luego, Juez remarcó: “En un país donde la gente sigue premiando la corrupción, la trampa, la mentira, el enriquecimiento, la porno política, nos tenemos que replantear qué hemos hecho estos 40 años con la democracia. Yo pensé que el domingo la gente iba a sancionar a un montón de corruptos porque la cosa era tan evidente que no se podía tolerar. Sin embargo, lo terminó premiando”.

Y en cuanto a la posibilidad de apoyar a uno u otro candidato, opinó: “Lo que digo es que no tuvimos la posibilidad de convencer a los argentinos de que la verdadera opción era Juntos por el Cambio”.

“Massa es todo lo que está mal en la política. Solamente en Argentina un tipo que tiene el dólar a $1.100, el 150% de inflación, el 49% de pobres puede ser candidato a presidente con chances de gobernar este país. Eso solo nos puede pasar a los argentinos, algún día deberíamos preguntarnos por qué”, cerró.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM