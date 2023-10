Los hermanos sean unidos: lo que las PASO separó, Javier Milei unió

"Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera", dice el Martín Fierro. Después de haber estado separados, los hermanos Humberto y Alfredo Schiavoni, senador y diputado nacional, respectivamente, vuelven a unirse gracias a Javier Milei. "Lo que las PASO desunió, Milei lo unió", dijo un importante dirigente del PRO de Misiones.

Es que el legislador nacional Alfredo Schiavoni fue precandidato a senador por la línea interna que proponía la candidata a presidente del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; mientras que Humberto, sin ser candidato a cargo electivo alguno, apoyó a Patricia Bullrfich. Ahora, sin embargo, a pesar de las diferencias que quedaron expuestas en la cúpula del PRO de cara al balotaje, los hermanos coincidieron en que el camino es el marcado por Mauricio Macri y Bullrich, y no el del jefe de Gobierno porteño.

Humberto Schiavoni -hombre muy cercano al ex presidente Macri- escribió en su cuenta de X (ex Twitter): "El compromiso de @mauriciomacri con el cambio no puede ser puesto en duda de ninguna manera apoyo y acompaño la decisión de @Patobullrich y @luispetri que nos muestra que la neutralidad no es una opción para la Argentina destruida por el populismo".

De su parte, Alfredo en declaraciones a la prensa dijo: "La encrucijada que enfrentamos los argentinos el próximo 19 de noviembre es continuidad o cambio". "Las opciones son claras: podemos optar por la emisión desenfrenada, el populismo empobrecedor, la manipulación de la justicia, el amparo a la corrupción, el narco estado; o por asumir el compromiso de que la Argentina establezca, hoy y para siempre, un orden institucional fundado en la libertad y el respeto, que premie el esfuerzo y el mérito, que castigue la corrupción y la delincuencia", aseguró.

"Esas son las alternativas que enfrentamos los argentinos de cara al próximo ballotage presidencial. Una ya la conocemos y padecemos. La otra es un camino a transitar. Los que venimos trabajando por un Cambio en nuestro país, no podemos dudar", continuó.

La interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dividió a los hermanos Schiavoni. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Y concluyó, en un mensaje crítico a quienes en el PRO y Juntos por el Cambio promueven el voto en blanco o nulo: "El abstencionismo no es una opción. Pretender mantenerse neutral ante la encrucijada histórica que vive el país, es permitir pasivamente la continuidad del populismo. Si se pretende justificar neutralidad a partir de la abstención, eso significa tomar partido por la continuidad del kirchnerismo y la impunidad".

Cabe recordar que Alfredo Schiavoni perdió la interna en Misiones ante el electo senador Martín Goerling; mientras que Humberto Schiavoni en un primer momento había anunciado su intención de buscar el reelección, pero luego de varias reuniones con los altos dirigentes del PRO decidió bajar sus pretensiones y ponerse a disposición de Patricia Bullrich.

En Misiones, ganó Javier Milei, con el 42% de los votos, contra los 38 de Sergio Massa. Bullrich quedó lejos, con el 14%. Como La Libertad Avanza no tenía candidatos a legisladores, JxC pudo quedarse con el senador nacional por la minoría y uno de los cuatro diputados en juego.