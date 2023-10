La terminante postura de una referente del PRO: “Massa es culpable de la inflación y Milei parece un salto al vacío”

La tensión en Juntos por el Cambio sigue en aumento con el paso de los días luego del anuncio de acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.

Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional del PRO, habló este viernes en MDZ Radio 105.5 FM y reconoció que se viven “días complejos”.

“El domingo tuvimos un resultado que no era el que nosotros deseábamos y esperábamos y eso generó algunas situaciones”, opinó en Sonría lo Estamos Filmando.

“De todas maneras creo que los días complejos los está viviendo la Argentina. No hay que perder de vista que los problemas reales de la gente no son las discusiones que pueden tener los referentes de un espacio político”, apuntó.

Comunicado del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio: ratificamos nuestra unidad y vamos a seguir trabajando para honrar el compromiso que asumimos con la ciudadanía uD83DuDC47 pic.twitter.com/3XV7On6b1Q — Guadalupe Tagliaferri (@LupeTagliaferri) October 26, 2023

Sobre la postura de los distintos dirigentes de la coalición de cara al balotaje entre Massa y Milei, opinó: “Creemos que no se sale con ninguno de los dos. Sergio Massa es miembro de este gobierno, es el responsable de la inflación, es el responsable de la falta de insumos, de la disparada de los precios. Y Javier Milei parece como un salto al vacío”. Y aseguró que “como siempre, la voluntad de la gente es la que va a primar”.

“Nos ha tocado ser el rol opositor. Por suerte en diez provincias vamos a poder gobernar y esperemos dar desde ahí las batallas necesarias para el bien de los argentinos”, insistió Tagliaferri.

Respecto del acuerdo Bullrich-Milei, señaló: “Patricia tomó una decisión de índole personal y está en todo su derecho. No la comparto”.

“Lo que me parece que no está bueno es que cuando uno toma esa decisión, justificar que la hace porque el otro es un desastre, agredir lo que éramos hasta el domingo”, criticó.

Y también lamentó: “A mí personalmente, como miembro del PRO de su fundación, el manejo de la conversación con el candidato Milei, con una parte del PRO y no con todos, teniendo en cuenta que además hay gobernadores electos que tienen un peso electoral y un nivel de dirigencia para estar en esa conversación, no me gustó. Mi crítica a mi espacio político es cómo se llevó a cabo la conversación”.

Tagliaferri reiteró que “es un momento de tensión, pero tenemos la capacidad de poder seguir conversando, dejar que pase el 19 y poder hablar de los temas de los argentinos rápidamente”.

“Me preocupa que estemos todo el tiempo hablando pura y exclusivamente de esta situación mientras Argentina no tiene nafta. No perdamos de vista los problemas que hay que resolver”, insistió y agregó: “Me parece una falta de respeto decir a quién hay que votar, porque creo que ninguno de los dos es la respuesta”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio105.5 FM