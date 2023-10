Juventud del PRO definió posición en la nueva grieta con un fuerte comunicado

La juventud del PRO ratificaron los dichos de Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, y expresaron su apoyo hacia Javier Milei. "Nuestro límite es (Sergio) Massa, quien lidera un gobierno que nos hizo sentir abandonados, con las escuelas cerradas y las vacunas reservadas para sus amigos", escribieron en un comunicado que fue difundido en redes.

Luego de la alianza entre Bullrich, Macri y Milei de cara al balotaje, los distintos sectores de Juntos por el Cambio se diferenciaron el uno al otro en cuanto a opiniones y apoyos. Por parte de la JPRO, de la gestión de Sergio Massa, entienden que "6 de cada 10 niños viven en la pobreza, con una inflación récord en más de 30 años, y que cada vez que salimos a la calle tenemos que mirar a los costados. Este modelo asfixia y te expulsa del país para que busques una calidad de vida mejor, pero lejos de tu familia y solo generan resignación".

"Él es la encarnación del Kirchnerismo, que ha frustrado los sueños de generaciones enteras, que ha socavado la separación de poderes, la libertad de prensa y la justicia; que ha mantenido amistades con dictaduras en el mundo y ha firmado un memorándum con Irán. Massa prometió barrer con los ñoquis de La Cámpora, pero hoy los tiene a todos cuidando su boleta", continuaron.

A su vez, se diferenciaron de los referentes del partido que no apoyaron a la excandidata con la alianza: "Creemos que los jóvenes no tienen dueño. Eligen a quienes mejor los representan; en momentos como estos de desencanto, el PRO debe avanzar hacia una renovación con caras jóvenes que, en conjunto con la experiencia, llevemos al partido y el país a discusiones del siglo XXI". "Creemos que mantener las alianzas electorales es fundamental para llevar a cabo esas transformaciones por las que hemos sido votados", agregaron.

El comunicado completo de la JPRO, difundido en redes.

En el inicio del comunicado habían escrito: "A la JPRO nos une el interés por el futuro, por una Argentina moderna y organizada, con una cultura política republicana. No queremos que nos maten por el celular en la calle; deseamos tener la oportunidad de estudiar, trabajar y que esto sea una fuente de progreso. Queremos que todos los jóvenes de Argentina puedan desarrollar su máximo potencial en la tierra que los vio nacer".

En la misma línea, cerraron con un tajante mensaje que no deja dudas sobre su posición ante el próximo balotaje, en donde dijeron que "por coherencia y convicción, la juventud de PRO es la juventud del cambio, con una mirada futurista e innovadora".

Debido al escenario del balotaje, Juntos por el Cambio, la fuerza que quedó por fuera del mismo, se dividió en cuanto opiniones y naturalmente los cruces comenzaron a hacerse notar. Mientras que la UCR critica a Mauricio Macri por la alianza hecha con Javier Milei de la mano de Patricia Bullrich, el expresidente se ataja: "El Juntos por el Cambio que yo fundé, no se rompió". Además, aclaró que su relación con el candidato liberal es "apoyo incondicional", y "no es un acuerdo", ya que "no es a cambio de nada". "Hoy el cambio es Javier Milei, Sergio Massa siempre me mintió", agregó el expresidente.