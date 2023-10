Julio Cobos defendió a Luis Petri ante el pedido de expulsión de la UCR

Este miércoles 25 de octubre se generó una gran controversia tras las declaraciones que realizó la excandidata a presidenta de Junto por el Cambio, Patricia Bullrich, respaldada por su compañero de fórmula Luis Petri y el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Los tres dirigentes hicieron público su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre frente al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Ante esto los diferentes dirigentes y referentes del movimiento político mostraron su postura a favor o en contra de la decisión de apoyar al candidato libertario. Luis Petri, excandidato a vicepresidente de JxC, fue apuntado por Gerardo Morales y Martín Lousteau, referenets de la UCR, quienes pidieron la expulsión inmediata del mendocino de la coalición por su apoyo explícito a Javier Milei.

Julio Cobos, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, habló con MDZ Radio 105.5 FM y mostró su apoyo hacia el mendocino: "Él tiene su opinión y ya la dio. No es para que lo expulsen del partido, esas son pavadas. Yo le aconsejé a Luis Petri que no se manifestara porque el acuerdo se hizo antes que se expresara otro partido previamente. Creo que esto ha sido en acompañamiento por la relación de amistad que tiene con Patricia Bullrich, más allá de que sí se sienta más identificado con Javier Milei que con Sergio Massa".

Luis Petri en un dialogo cotidiano con Julio Cobos.

Además, aclaró que "nuestro partido ya se expresó. Él hoy no tiene ninguna representación institucional porque su representación terminó cuando perdió la elección pero, sin embargo, obviamente el haber acompañado a Patricia en la fórmula tiene un peso importante dentro de lo que es nuestro espacio".

Y concluyó: "Uno expresándose a favor de un candidato, a lo mejor resta. Hubo divisiones dentro de La Libertad Avanza por este acercamiento. Todavía no sabemos si es un simple acompañamiento porque no ha sido claro el encuentro que hubo, en el cual hay que aclarar que no participó Luis Petri, sí estuvieron Patricia Bullrich y Mauricio Macri".

Escuchá la nota completa: