Javier Milei denunció un ataque de bots en las redes sociales

Javier Milei posteó un curioso tuit en donde, a través de capturas de pantalla, evidenció como distintas cuentas de Twitter postearon exactamente el mismo mensaje. Denuncia que las mismas pueden ser orquestadas por la misma persona o grupo. En todos los tuits, los textos hacían referencia a la entrevista que el candidato tuvo con el periodista Esteban Trebucq, y se denunciaba que el candidato "no está bien psicológicamente".

"¿Es necesario decir algo más?", tuiteó Milei, y acompañó la publicación con una captura de pantalla del mismo tuit pero publicado por 4 cuentas distintas. En una segunda publicación, en donde escribió "¿Se puede ser más claro?", denunció lo mismo. En ambas se hace referencia a la salud mental del libertario, aunque cada mensaje tenía sus diferencias.

"Chicos, lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei, decido no seguir apoyándolo. No necesito explicar nada, simplemente véanla. No sé cómo seguirá esto, que tengan buenas noches", decía uno de los tuits que fueron replicados por varias cuentas.

Algunos de los comentarios que hicieron los seguidores libertarios en la publicación de Milei, fueron en apoyo al candidato y mencionando que los encargados de escribir el copy son bots y que habría que darlos de baja para "acabar con ese laboratorio". Al mismo tiempo, otros seguidores le advirtieron que las publicaciones son sarcasmo por parte de fieles libertarios con tono de humor: "Ah pero no entiende el sarcasmo o espera que la comunidad de Twitter no entienda el sarcasmo. Lo cual es mas grave".