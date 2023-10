Javier Milei cruzó a un extécnico campeón del mundo con la Selección argentina: de quién se trata

César Luis Menotti cuestionó al candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien describió como "un espanto" que forma parte de "una Argentina que se va despolitizando de manera que cualquiera puede ser presidente".



Unos minutos después de que se conocieran las declaraciones del entrenador que condujo a la Selección argentina a la primera Copa del Mundo en 1978, Javier Milei respondió en su cuenta de Twitter.



"Yo ya gané. Bilardista hasta la médula como toda persona de bien. Muchas gracias rabanito", escribió en la red social y acompañó el mensaje con una placa que decía "Milei es un espanto".



En declaraciones a Radio 10, César Luis Menotti había dicho que estaba "terriblemente sorprendido desde hace bastante tiempo", y agregó: "Es algo increíble de la manera que se trata la situación difícil y compleja que vive el país".



"Para mí, Milei es un espanto y una irrespetuosidad cultural a la política", afirmó Menotti al ser entrevistado en el programa "No se desesperen", conducido por el periodista Fernando Borroni.



Para el entrenador campeón de 1978, la Argentina ha sufrido una etapa "de desculturización que todo se manifiesta a través de hacerle daño al otro y aparecen estos personajes", describió.



"Jamás he visto algo semejante a este mamarracho que me toca ver hoy en Argentina, que es mi patria. Cuando se parte del agravio y la falta de respeto, yo no lo soporto", evaluó sobre la coyuntura política y el crecimiento de una fuerza de ultraderecha.



De cara al balotaje que se realizará el domingo 19 de noviembre entre Javier Milei y el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, Menotti se posicionó en contra del voto en blanco.



"No me parece oportuno el voto en blanco, nunca sirvió para nada ni en los peores momentos", aseguró en la entrevista radial.



A la vez, el técnico que pasó por Barcelona, Boca, Independiente y que actualmente es el director general de la Selección Argentina opinó "el principio de cualquier debate es ser educado" y cuestionó las formas de Javier Milei.

César Luis Menotti criticó a Javier Milei y recibió respuesta.



"Se puede ser duro y contundente, pero siempre educado. La irrespetuosidad debe ser condenada. Es muy fácil decir pavadas, insultos o groserías", señaló, y enseguida añadió: "Habría que hacerle un estudio psicológico a muchos de estos personajes".



De cara a la definición del próximo Gobierno, César Luis Menotti concluyó: "Uno puede decir que está más a la izquierda de Massa o más a la derecha del socialismo, pero lo único que no se puede soportar es el espanto mediocre de una militancia política como la que aparece ahora".