Daniel Orozco confirmó que vota a Massa y se refirió al fraude en Las Heras

En medio del conflicto con la recolección de residuos y a un día de que se conociera su inminente imputación en la causa de desvío de fondos municipales, el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, aseguró que el primer tema está solucionado y el segundo está en manos de la Justicia. Además, ratificó su apoyo a Sergio Massa en el balotaje.

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, el excandidato a vicegobernador negó que su municipio esté en crisis y afirmó que lo deja ordenado y con superávit. "Unas cosas son las que se dicen y otras las que constan en los papeles. Tenemos una comuna muy fortalecida", manifestó. En cuanto a las graves acusaciones en su contra por fraude a la administración pública, sostuvo que es inocente y confía en que la Justicia llegará a la verdad.

"El intendente tiene una comisión pre adjudicataria y un marco legal que era revisado por el director de asuntos legales, Mauro Homan", esgrimió. En ese sentido, negó haber estado al tanto de la existencia de maniobras fraudulentas para destinar -a través de diferentes expedientes- 35 millones de pesos a la Cooperativa Manos a la Obra por tareas que no se habrían cumplido.

"Con la pandemia los servicios estaban resentidos y al generarse necesidades se activan los canales pertinentes. El pedido pasa de la subsecretaría a la secretaría, a compras, a la parte legal y al área contable. La parte legal es fundamental porque establece si se cumplen las condiciones", esgrimió intentando escudarse de las acusaciones en su contra.

"El señor Mauro Homan me decía que estaba todo acorde y yo firmaba. El intendente es el último que actúa y obra. Hay un circuito. Yo no conocía la Cooperativa. Yo necesitaba que ingrese gente y la parte legal tiene que ver que estén en condiciones. Era Mauro Homan el que decía que estaban en condiciones. La justicia deberá determinar donde el hilo se tiene que cortar. Yo los decretos los firmo cuando llegan con todos los dictámenes diciendo que está en orden", adhirió.

En concreto, el Ministerio Público Fiscal entiende que a partir del año 2021 y hasta el 2023 un grupo de funcionarios públicos orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas. Por esa causa imputaron al Intendente -Mario Daniel Orozco-, la Secretaria de Gobierno -Janina Ortíz Occhionero- el Jefe de Licencias de Conducir -Hernán Matías Mostaccio-, el Director de Compras y Suministros -Mauricio Rafael Valle-, el Sub Secretario de Políticas Sociales -Osvaldo Alberto Oyhenart-, el Secretario de Hacienda –Carlos Arturo Nofal-, el Director de Asuntos Legales –Mauro Sebastián Homan-, el agente contratado -Juan Pablo Pandolfi-, el ex Sub Director de Contaduría Daniel Germán Herrera, todos ellos con la participación necesaria del titular de la cooperativa Adrián Alejandro Pérez.

"Pusimos todo en manos de la Justicia. Acá yo veo una persecución política. Yo quiero creer en la Justicia, en la causa y en los fiscales. Estoy tranquilo porque sé quién soy y lo que he hecho. Ojalá la verdad salga a la luz", concluyó Orozco al respecto.

Massista radical

Por último, justificó su decisión de apoyar la candidatura presidencial de Sergio Massa y lo calificó como un gran gestor. "Como intendente en Massa vi a un gestor", destacó Orozco y dijo que le facilitó soluciones para Las Heras sin importar colores partidarios.

"Muchas cosas estuve pidiendo en Buenos Aires e independientemente de los colores políticos Massa ayudó mucho a Las Heras. Con el tema del agua fue una de las cosas. Lo solucionó en 48 horas cuando yo había estado peregrinando durante meses. El vecino no se fija si la solución se la da alguien de un color político, quiere que se resuelva. En 48 horas Massa giró el anticipo para que siga la obra en el pedemonte", manifestó y llamó a "estar unidos sin grietas".