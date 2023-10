Feroz cruce en vivo entre un legislador radical y una periodista

El diputado nacional de la UCR, Emiliano Yacobitti, protagonizó un fuerte cruce con la periodista Guadalupe Vázquez durante la transmisión del noticiero conducido por Eduardo Feinmann en LN+.

Todo comenzó en medio del debate respecto a la postura del radicalismo acerca del balotaje, donde algunos referentes decidieron tomar una posición neutral y no apoyar ni a Javier Milei ni a Sergio Massa.

Fue allí cuando la periodista le consultó sobre el "guiño" que le hizo el ministro de Economía a la UCR en su discurso del pasado domingo, cuando mencionó a la educación pública.

"A mí me parece lógico, porque así como Milei hizo un guiño a las cosas que él creía que le podían traer votos del otro espacio, Massa hace un guiño a las cosas que están en juego o que Milei critica que son parte de nuestro espacio. Yo si fuese él hubiese hecho lo mismo", contestó Yacobitti.

Vázquez le retrucó mencionó un supuesto interés de Franja Morada, la agrupación política universitaria del radicalismo y apuntó a una eventual recaudación de recursos de ese sector. "Es una caja, recaudan con las fotocopias", dijo la compañera de Feinmann.

Luego de que Yacobitti le cuestionara el planteo que hizo, Vázquez añadió: "Pusieron recursos de la UBA para la campaña de Martín Lousteau". Acto seguido, el legislador le lanzó un fuerte advertencia.

"Yo te voy a pedir que vayamos a la justicia y que vos me digas que ratifique si es así, que lo demuestres, y si no, que me pidas disculpas. Yo soy vicerrector de la UBA y vos estás diciendo que yo cometí un delito", disparó por la supuesta acusación de fondos.

Y elevó el tono de su descargo: "Vos dijiste que de la UBA pusieron recursos para la campaña de Lousteau. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la justicia, yo voy a decir lo que vos dijiste, que te citen y que lo demuestres, y que si no, tengas que decir que vos dijiste que se pusieron fondos de la campaña de la UBA para Lousteau".

Ante sus palabras, Vázquez le recriminó que había malinterpretado su pregunta ya que hacía alusión a recursos humanos. "No dije fondos", se defendió.

Pero Yacobitti no se detuvo y la acusó de querer "ensuciarlo" a él y a la Universidad de Buenos Aires. "No estás dispuesta a ratificarlo en la justicia. Cuando me vaya de acá voy a llevar el tape a la justicia para que alguien actúe de oficio y diga, bueno, acá hay una periodista que dice que se utilizaron fondos, que se investigue", continuó.

En tanto, Vázquez insistió en que su consulta iba por el interés que podía tener la UCR en la educación pública respecto al rol de la universidad como "herramienta utilizada políticamente". "A esa pregunta que es muy distinta de la acusación que hiciste antes, te respondo que no", sentenció Yacobitti para dar fin a la discusión.