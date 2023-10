Punto por punto: cómo entender los resultados de este domingo

Las elecciones nacionales generales del domingo 22 de octubre dieron apertura a una nueva elección, Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán en un balotaje el 19 de noviembre. En la previa de las elecciones presidenciales reinaba la incertidumbre, pero finalmente predominó una sensación de sorpresa, ya que el candidato de Unión por la Patria consiguió revertir el resultado obtenido en las PASO y se colocó como favorito con casi el 37%. El candidato de La Libertad Avanza quedó relegado en un segundo lugar, con el 29,98%, perdiendo más de 500 mil votos. En tercer lugar, más alejada de sus contrincantes, quedó Patricia Bullrich con el 23,83% de los votos.

Ahora, tanto Javier Milei como Sergio Massa, deberán realizar una campaña en busca de "pescar" los votos de la candidata de Juntos por el Cambio, y sin dejar de considerar el casi 7% de Juan Schiaretti y el 2,70% de Myriam Bregman. Carlos de Angelis, sociólogo, consultor y analista político, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y desarticuló todo lo que sucedió en esta primera vuelta presidencial.

El analista afirmó que "hay dos ideas de interpretación que no son contradictorias. Una es que Milei se quedó con su voto, es decir que logró un voto duro por parte de la gente. Luego, en Juntos por el Cambio, el voto de Larreta, que es el más lejano de Patricia Bullrich, vio algo que no le gustó nada y no quiso acompañar".

"La otra línea de interpretación es que, donde se eligió gobernadores y senadores, el peronismo puso las cartas sobre la mesa y fue a jugar muy fuerte, ahí hubo una recuperación de votos. Se normalizó el voto peronista de estos últimos años, particularmente en la provincia de Buenos Aires y hasta diría Capital Federal, porque si uno mira esos dos lugares se explica también una recuperación", agregó.

Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán mano a mano en el balotaje.

Respecto a la influencia de la fuerza libertaria en el Congreso, explicó que "La Libertad Avanza consiguió ocho senadores, prácticamente se puede decir que se los arrebató a Juntos por el Cambio. También uno casi podría pensar que La Libertad Avanza es un desprendimiento de JxC".

Juan Schiaretti, candidato de Hacemos por Nuestro País, creció en estas elecciones. "Fue interesante lo que logró, hay cierto gusto genuino a alguien que defiende al interior del país y que ha gobernado exitosamente su provincia. Me parece que acá también hay un voto refugio también para aquellos que no querían votar a los tres máximos candidatos", argumentó.

Y concluyó: "Van a ser tres semanas muy fuertes. Javier Milei tiene la ventaja de que el voto duro de Patricia Bullrich no va a votar a un candidato peronista. Los radicales y los de Izquierda sí van a ir con Sergio Massa. Habrá que ver qué pasa con el otro porcentaje de JxC y los votos de Schiaretti".

