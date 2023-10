El escueto mensaje de Luis Petri luego de la dura derrota

Luis Petri, ahora excandidato a presidente de la Nación en representación de Juntos por el Cambio, posteó un escueto mensaje en sus redes sociales luego de que su espacio sufriera un una dura derrota en las elecciones de este domingo, en las que la fórmula Patricia Bullrich-Luis Petri quedó en tercer lugar.

Petri, que no habló en el búnker de Juntos por el Cambio -situado en Parque Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- expresó en su cuenta de X (ex Twitter): "La grieta es la corrupción y el populismo de derecha o izquierda". La desazón del exdiputado nacional mendocino se da después de que Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) fueran las dos fuerzas que pasaron al balotaje que se llevará adelante el 19 de noviembre.

La publicación de Luis Petri.

Quien sí habló en el escenario fue Patricia Bullrich. "En esta noche, donde no hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina, para los argentinos, venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa", expresó.

"Nuestra causa va más allá de un momento electoral y va más allá de un momento de derrota. Lo aceptamos, pero tenemos una convicción profunda, la convicción que los valores que llevamos adentro de la república, los valores de la transparencia, los valores de la lucha contra la corrupción de un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza", sostuvo.

La exministra de Seguridad insistió en la importancia de enfrentar al kirchnerismo aún sin ser Gobierno y anticipó que no dejará de trabajar por esa causa. Habló de una "lucha diaria por una Argentina productiva" e insistió en que no renunciará a los valores de sus partidos.

"El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia Argentina. Sólo lo que hicieron en el último tiempo repartiendo plata y hundiendo el futuro del país, rifando y endeudando más al país. Por eso, quiero decirles que siempre junto a todos los que somos parte de esta fuerza vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos que, quizá, en el corto plazo vuelvan", manifestó.

"Nuestros valores no están a la deriva. Nuestros valores no se venden ni se compran, no los vamos a negociar. Vamos al cambio siempre, por más que hoy no hayamos ganado las elecciones", insistió la exministra de Mauricio Macri.