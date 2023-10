Sergio Massa celebró el triunfo con guiños a radicales, troskos y cordobeses

"Si hay algo que ha quedado claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno", dijo este domingo Sergio Massa desde su búnker al subir al escenario como ganador tras obtener el 36,48% de los votos y haber conseguido un lugar en el balotaje para ser el próximo presidente de la Nación. Además aseguró: "Estoy convencido de que este no es un país de mierda como dicen".

"Quiero pedirles que tomemos este tiempo como un tiempo de reflexión, para hablarles a todos los argentinos y argentinas y para hacer los agradecimientos que, de alguna manera, esta noche nos obliga", agregó el candidato que competirá con Javier Milei, de La Libertad Avanza, por suceder a Alberto Fernández.

El ministro de Economía, que busca ser el próximo presidente, le agradeció "a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, votaran por quien votaran porque a 40 años del nacimiento de nuestra nueva era democrática, de alguna manera, los argentinos manifiestan, abrazan, este sistema como uno para elegir a quienes gobiernan".

"Esta gran jornada hace que nuestra democracia salga más fuerte, más robusta, y eso, de alguna manera, nos tiene que llenar de orgullo", dijo Massa y lanzó un mensaje para "los militantes" y "los simpatizantes" mientras cantaban "la patria es el otro".

"Me tocó ser la cara, pero no tengan ninguna duda que en la fuerza, en la voluntad, en el compromiso que, de punta a punta de nuestra Argentina encontré en cada uno de ustedes, estuvo la energía que nos permitió que creciéramos casi 15 puntos desde la primaria a hoy. Y por eso también quiero agradecerles a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros", expresó el candidato.

"Nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para, a partir del 10 de diciembre, empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina", insistió Massa y lanzó una promesa: "Sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo, no les voy a fallar".

Sergio Massa dio su discurso sólo sobre el escenario.

El mensaje de Massa a los descontentos y la carrera por la confianza

Por otro lado, les habló a quienes votaron en blanco "o que con desesperanza o bronca se quedaron en su casa", también a los que eligieron a Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, o a Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, y a los "miles y miles de radicales" que comparten con Unión por la Patria "valores democráticos como la educación pública, la independencia de poderes, la construcción de valores institucionales que la Argentina merece". Fundamentalmente, Massa apuntó "a los que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, con orden, un país sin incertidumbres y con certezas".

A todos ellos, les dijo: "Voy a hacer el mayor de los esfuerzos a lo largo de los próximos 30 días para ganarme su confianza". Y agregó: "Mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad, no menos; construir más orden, más seguridad y no improvisación; construir reglas claras frente a la incertidumbre". Contundente, Massa dijo que quiere un país "en donde los chicos vayan a la escuela con una computadora y no con un arma".

Sergio Massa en el búnker de Unión por la Patria.

"Una nueva etapa institucional"

"Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente", afirmó Massa y detalló que será "construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos".

Según el candidato, el país tendrá "una nueva etapa institucional" y, en ese sentido, "es importante establecer los pilares de políticas de estado". "Necesitamos más federalismo y más coparticipación para las provincias", dijo el ministro de Economía.