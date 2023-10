Elecciones: cerraron los comicios y votó más del 75% del padrón

Unos 35 millones de argentinos podrán elegir hoy un nuevo Gobierno en comicios con cinco candidatos presidenciales, con la incertidumbre del escenario de paridad entre los primeros tres postulantes registrado en las PASO y en un clima de expectativa alrededor de si será necesario o no el balotaje para definir al próximo jefe de Estado.

En la votación que definirá quiénes serán los sucesores de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, la atención está puesta en cuánto respaldo en las urnas lograrán Sergio Massa (UxP), Javier Milei (LLA), Patricia Bullrich (JxC), Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, FIT-U) y Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País (HpNP).



En caso de ser necesaria una segunda vuelta, está programada para el 19 de noviembre. Así lo establece la ley electoral en caso de que este domingo ningún postulante alcance el 45% de los votos o ante la posibilidad de que el candidato más votado supere los 40 puntos pero no logre un 10% de diferencia con el que salió segundo.

En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto último, Milei obtuvo el 29,8% de los sufragios, Bullrich sumó 28% (con la suma de los votos de su contrincante en la interna, Horacio Rodríguez Larreta) y Massa alcanzó el 27,2% (con los apoyos recibidos por Juan Grabois). Muy lejos se posicionaron las otras dos fuerzas que superaron el piso del 1,5% necesario para competir en las generales: Schiaretti logró 3,71% y Bregman se quedó con un 2,61%.

19:00 - "A esta hora no se descarta ningún escenario"

Expectativa, incertidumbre y ansiedad son los tres adjetivos que priman por esta hora en cada uno de los búnkers de los distintos frentes políticos que compiten en estas elecciones generales. Está claro que uno de los tres candidatos que más caudal de votos obtuvieron en las PASO y que aspira a pasar a una segunda vuelta, va a estar equivocado y va a sufrir dentro de un rato. Ninguno se anima a difundir sus perspectivas y prefieren esperar a que inicie el recuento de los votos.

Los de Unión por la Patria están contentos con sus bocas de urna, sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde estaría creciendo un poco en número de sufragios. En el comando de Patricia Bullrich están muy conformes con el aumento de la participación de los electores respecto a las PASO. Aunque hay que ver dónde irán los votos de esos electores que incrementaron el porcentaje de asistencia a las urnas: si esos sufragios engrosarán "el aparato" o provienen de sectores de clase media que apoyan la propuesta de Juntos por el Cambio.

En Santa Fe, hay versiones de un crecimiento de Bullrich de la mano de "Pullaro Gobernador" e intendentes de JxC, pero deberán esperar para poder ver esa proyección reflejada en las urnas. Y en Córdoba, versiones hablan de que, una vez más, Javier Milei hizo una muy buena elección, pero no se animan a aseverar si mostrará o no una mejora en caudal de votos respecto de las PASO.

Con este panorama, a esta hora no se descarta ningún escenario. El único que iría en contra del termómetro es que Milei pueda ganar en primera vuelta, algo que ya no ven como posible, a la luz de las primeras declaraciones que brindó Guillermo Francos.

18:15 - "Los comicios se desarrollaron con total normalidad"

El secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, informó que los comicios se desarrollaron con “total normalidad, tranquilidad y en paz”. “Según informa la Cámara Electoral, ha votado al 74% del padrón, pero todavía hay escuelas a lo largo y a lo ancho del país donde ciudadanos y ciudadanas están emitiendo sus votos, con lo cual ese porcentaje se puede ver elevado”, aseguró.

Si bien no quiso dar un horario en el que se darán a conocer los primeros resultados en base a la carga de los votos enfatizó que es de destacar que hay cinco distritos que realizaron elecciones locales en forma simultánea a las generales, que son la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz, y Entre Ríos. “En esos distritos la carga va a ser más lenta porque en su conjunto representan casi el 50% del padrón”, subrayó. Vitobello informó que los comicios se desarrollaron con “total normalidad, tranquilidad y en paz”. Foto: Télam

Como se buscará la equidad en el porcentaje de carga de resultados en cada jurisdicción, señaló que esperarán que ese conjunto de jurisdicciones tengan un cierto porcentaje de datos cargados para que los resultados sean más representativos. “Queremos que esperar un poco, para dar certeza, confianza y tranquilidad a la población, y a su vez, transparencia al sistema”, cerró Vitobello. Se descuenta que después de las 22 horas podría haber una tendencia clara en el escrutinio provisorio.

18:00 - Cerraron los comicios

A las 18 horas cerraron los comicios en estas elecciones generales. La Cámara Nacional Electoral confirmó que en total sufragó el 74% del padrón electoral, superando la cantidad que se había registrado en el 2019, con el 70%.

Se espera a partir de las 21 horas que se den a conocer los primeros resultados en el escrutinio provisorio, dando así las tendencias respecto a si habrá o no segunda vuelta el mes próximo.

17:30 - Moria Casán y Fátima Florez: el voto "farándula"

Moria Casán -pareja de "El Pato" Galmarini y suegro del candidato a presidente de UxP Sergio Massa- y Fátima Florez - pareja del candidato a presidente de LLA, Javier Milei- votaron casi sobre la hora de cierre de los comicios. Sin violar la veda, dejaron en evidencia el apoyo a las fuerzas con las cuales se las relaciona.

En el caso de Casán, comentó que aún cuando su edad le permitiría no acudir a votar, su elección fue emitir su derecho. En el caso de Florez, sólo contestó "A vos ¿qué te parece?" cuando le consultaron si estará presente esta noche en el bunker de La Libertad Avanza para apoyar al candidato libertario.

En tanto, en las redes sociales trascendió que cerraron las puertas del colegio para que Fátima Flórez pudiera votar sin que se acumule la gente, evitando una situación similar a la que vivió Milei horas previas cuando emitió su sufragio. Foto: Walter Moreno/MDZ. Realizada con Moto G32.

17:00 - Ya votó el 66% del padrón

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó a las 17 a través de sus redes sociales que ya emitió su sufragio el 66% del padrón electoral, a una hora del cierre de los comicios.

Cabe recordar que durante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto el porcentaje del padrón que se presentó a sufragar a esa misma hora había sido del 61,5%.

Las proyecciones indican, a partir de estos ratios, que al cierre de los comicios el porcentaje podría alcanzar, al igual que en el año 2019, el 70% del padrón. El porcentaje de votantes a las 17 horas, según la CNE. Foto: Captura de tweet

16:30 - Versiones cruzadas por la detención de un fiscal en Lanús

El candidato a intendente de Lanús de Unión por la Patria (UxP), Julián Álvarez, denunció la detención "irregular" de un fiscal de UxP en una escuela del distrito y apuntó contra el actual jefe comunal, Diego Kravetz (Juntos por el Cambio).



"En estos momentos el compañero está detenido de forma irregular y sin denuncia previa en la comisaría 1era de Lanús. Exigimos su inmediata libertad a las autoridades competentes", publicó Álvarez en su cuenta de X. Pasadas las 16, Álvarez informó que el fiscal de UxP fue liberado. La denuncia del candidato a intendente de Lanús. Captura de "X".





Fuentes de Juntos por el Cambio (JxC) acusaron al fiscal de UxP de hacer "comentarios de índole sexual" a una fiscal general de esa coalición. Y agregaron que la fiscal general "fue a denunciarlo por violencia de género, en compañía de una fiscal del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) que salió como testigo".

16:00 - Ya votó el 59% del padrón

En una nueva actualización de la Cámara Nacional Electoral, dependiente del Poder Judicial de la Nación, se anunció que a las 16:00 horas ya votó el 59% del padrón electoral. En 2019 a las 16 había votado el 63% (voto el 80%). En las PASO de este año no hubo corte de las 16. El de las 17 fue de 61,5%

Aquellos ciudadanos no exentos de ir a las urnas que se ausenten del acto electoral, tendrán 60 días para justificar su ausencia. De no cumplir con esto, serán penados con una multa económica; las mismas van desde los $50 hasta los $500, dependiendo la reincidencia.

15: 55 - Susana Giménez dio a entender por quién votó

La conductora y actriz Susana Giménez llegó al país el viernes pasado con el objetivo de votar en estas elecciones generales y, según dio a entender, su objetivo es que el país tenga un cambio.

Cabe recordar que la diva se radicó en Uruguay durante la pandemia por el Covid-19 y pasadas las 15.50 emitió su sufragio. En la escuela la esperaban los medios y su principal fan Lorna, con quien mantuvo ante las cámaras un pequeño diálogo, que hizo que diera a conocer cuál fue la fuerza de su preferencia a la hora de votar.

"¿Votaste ya?", le consultó Susana a Lorna. "Sí, a la misma que vos", le contestó su fan. "Bien", le contestó la diva dejando en evidencia que su preferencia fue la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich. Susana Giménez llegó el viernes desde Uruguay para votar.

13:58 - Votó Lilita Carrió

Antes de las 14:00 horas, Elisa "Lilita" Carrió publicó en sus redes sociales que emitió su voto. Ahora bien, la exdiputada se limitó a compartir una foto suya con esta noticia.

13:42 - Patricia Bullrich aseguró: "Voy a ser Presidenta"

Antes de las 14:00 horas, Bullrich emitió su voto en la Sociedad Rural, y de esta manera todos los candidatos acudieron a las urnas. "Es impresionante haber logrado hoy ser la candidata de Juntos por el Cambio, y representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta. Hay que esperar el resultado, pero estamos contentos con lo que hemos hecho", señaló.

Comentó que estuvo en constante contacto con todos los dirigentes de la coalición durante la jornada, como con Larreta y Mauricio Macri. De momento está volviendo a su hogar para estar con su familia, hasta las 18:00 horas, cuando la exministra de Seguridad irá a su oficina y de ahí al búnker amarillo, ubicado Parque Norte.

Bullrich tiene expectativas de ganar.

También le consultaron acerca de las declaraciones de Cristina Kirchner, quien se desligó de este gobierno e incluso dijo que "no fue escuchada". Bullrich en principio prefirió no explayarse al respecto: "No voy a opinar sobre sus decisiones", pero luego, ante la insistencia de la prensa, añadió: "Me parece que, siendo vicepresidenta, es una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el gobierno".

"Por supuesto que el objetivo es no solamente estar en el balotaje, sino ganar la elección. Al pueblo argentino le digo que nosotros siempre traemos tranquilidad", indicó en relación a su campaña. Y con respecto al escenario que espera para el lunes a primera hora, respondió: "Me imagino festejando", dando a entender que espera ganar las votaciones y consolidarse como la próxima presidenta, que de cumplirse sería la segunda mujer en llegar a la cabeza del Poder Ejecutivo argentino a lo largo de la historia.

13:24 - Votó Cristina Fernández de Kirchner: "Yo no soy responsable de este Gobierno"

Tras un tiempo sin aparecer en los medios, Cristina Fernández de Kirchner arribó bajo un gran operativo de seguridad para emitir su voto. La vicepresidenta, que está en Santa Cruz, entró al cuarto oscuro a las 13:26 horas. El día en la capital provincial está óptimo y trascendió que ya votó el 30% del padrón.

"Afortunadamente hubo que esperar mucho menos esta vez", informó. Luego, consultada sobre lo que espera de cara a estas elecciones, opinó: "Estamos con muchas expectativas. Yo hoy me quedo en Río Gallegos, mañana voy para Buenos Aires, igual que en las PASO".

Consultada sobre si, ahora que deja atrás el Ejecutivo nacional, tendrá una etapa más enfocada en lo familiar. Sin pelos en la lengua, la expresidenta lo negó, dando a entender que seguirá abocada a la familia, y reflexionó que la política no es sólo para los más jóvenes.

Votó Cristina Fernández de Kirchner en Santa Cruz.

En cuanto a sus expectativas, explayó: "Espero un país mas sensato, donde todos los que tienen responsabilidades institucionales, sindicales, de todo tipo, sociales, empresariales,adviertan que va a ser necesario ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, porque la situación tras el feroz endeudamiento del año 2018 con el Fondo, y el anterior también con el sector privado".

"Pero el más problemático y nos ha causado un fenómeno inflacionario ha sido precisamente el acuerdo con el Fondo, así que se necesitará mucho acuerdo, pero no para tal cargo, sino para ver cómo salimos del brete de tener una deuda de 25 mil millones con el FMI que nos impone políticas que se han demostrado que son inflacionarias", agregó.

Además, le preguntaron cómo piensa que se la recordarán por su gobierno con Alberto Fernández. La vicepresidenta rápidamente se desligó del oficialismo actual, diciendo que su único oficio fue presidir el Senado: "Mi gobierno del 2015 lo van a recordar maravilloso, porque por eso ganamos en 2019. No decido políticas, ha sido notorio las diferencias que hemos tenido (con Alberto Fernández) de funcionarios que no funcionan". Entonces, cerró: "El que decide es el presidente".

13:23 - Votó Gabriel Solano

El diputado porteño de izquierda votó antes de las 14:00 horas. "Ya voté. Con convicción, por la única alternativa para los trabajadores y contra todos los que nos llevaron a la crisis en la que se encuentra el país. Un abrazo enorme a los compañeros y compañeras que hoy están cuidando los votos del Frente de Izquierda", redactó desde X.

Solano votando. Foto: Twitter

13:22 - Mirtha Legrand dijo que tenía claro a quién no votar

Mirtha Legrand llegó esta tarde a emitir su voto a una escuela del barrio porteño de Palermo, acompañada por su chofer y su asistente. En un breve contacto con los medios, la conductora destacó que sigue yendo a votar con el mismo entusiasmo de siempre “pese a que tengo edad para no seguir votando”.

Prudente para no violar la veda, la diva de los almuerzos dijo que había llegado a este día teniendo “muy claro a quién no iba a votar” y confirmó que este domingo cumplirá con la rutina de los días de elecciones de regresar a su hogar para compartir un té con sus amigos a la espera de los resultados.

12:58 - Javier Milei: "Seremos el mejor gobierno de la historia"

El candidato libertario, quien se llevó la mayor cantidad de votos en las PASO, arribó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sobre la calle Medrano al 951, a las 12:50 horas. Llegó en un auto negro con pétalos de rosas encima que le arrojaban sus seguidores.

Cabe destacar que durante este domingo 22, además de que el país elige a su próximo presidente o presidenta, Milei cumple años. "Vinieron muchos", bromeó. Al salir, sus simpatizantes le comenzaron a gritar: "¡Primera vuelta, la p... que te parió!", con esperanzas de que el libertario se consagre este mismo día. Fue una gran concentración de la cual la mayoría eran hombres.

En diálogo con la prensa, por un lado habló del contexto internacional y condenó el terrorismo ejercido por Hamás en Israel. Pero, volviendo a la coyuntura nacional, anticipó: "Estamos en condiciones de hacer el mejor gobierno de la historia".

12:44 - Votó Sergio Massa y evitó hablar de un posible balotaje

Sergio Massa, representante de Unión por la Patria, acudió al mediodía a la Escuela N° 34 "Antártida Argentina" de la localidad bonaerense de Tigre. Antes de ingresar a la mesa 114 se lo vio tranquilo, tomando mate, e incluso dialogó y abrazó a su esposa y presidenta de AySA, Malena Galmarini.

Sergio Massa votó antes de las 13:00 horas.

Tras 40 minutos de espera, el candidato kirchnerista a presidente emitió su voto a las 12:44 horas en Tigre. Al salir, optó por no hablar de un balotaje ya que "hablar a esta hora del resultado es un error". Luego, cerró: "El lunes la Argentina sigue. Nuestra responsabilidad es cuidar a los argentinos, su trabajo y su ahorro. Todo lo demás es parte de los que de alguna manera pretender influir sobre la voluntad de la gente metiendo miedo".

En diálogo con la prensa, reiteró en que "es muy importante" que todos acudan a las urnas. "Definimos los próximos 4 años, y cada voto vale. En esos 4 minutos los argentinos definen los próximos 4 años, vayan a votar, hay esperanza. Hace 40 años de democracia y de esta noche tenemos que salir mucho unidos".

12:40 - Votó Carlos Melconian

Melconian, quien sería ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich llegue a la presidencia, emitió su voto pasado el mediodía. "Espero que nos vaya bien, estamos tranquilos", dijo el economista y agregó que le gustan los domingos electorales, porque cualquiera sea el resultado, habló la gente".

12.39 - La Cámara Nacional Electoral salió al cruce de la página de Milei

La Cámara Nacional Electoral, que debe controlar el procedimiento de las elecciones que se llevan a cabo en todo el país para elegir presidente, senadores y diputados nacionales, ratificó esta tarde que es la única habilitada para recibir denuncias por irregularidades en los sitios de votación.

De este modo, la CNE cuestionó la validez de la página “milei2023.com.ar” habilitada por La Libertad Avanza para que la gente haga denuncias de manera anónima. A través de un comunicado de prensa emitido esta tarde, la Cámara Nacional Electoral ratificó que es la única habilitada para recibir denuncias por irregularidades.

“Las irregularidades, faltas o delitos que se presenten durante la jornada deben ser denunciadas por los canales legales previstos. Esto es, en forma presencial, ante las autoridades de mesa, delegados electorales, juzgados federales electorales y fiscalías federales electorales”, remarca el documento que, además, agrega que “en forma virtual” se pueden hacer las denuncias en la página web www.padron.gov.ar/cne_denuncias.

Con el título “Recepción de Denuncias Elecciones 2023. Fiscalización La Libertad Avanza”, el partido político que lleva como candidato a presidente al economista Javier Milei habilitó una página en la que, de forma anónima, se puede denunciar el faltante de boletas, de fiscales o cualquier otra situación.

La CNE ya había advertido que las denuncias por “irregularidades, faltas o delitos” en las elecciones de hoy deben hacerse de forma presencial o virtual y que las presentaciones “anónimas” no tienen validez legal.

12:00 - El 29,6% del padrón ya asistió a las urnas

La Cámara Nacional Electoral anunció por X (Twitter) llegado el mediodía de esta jornada electoral que el 29,6% del padrón nacional ya emitió su voto. Se trata de un buen caudal de votantes, ya que en las PASO de este año, para este mismo horario había votado el 28%, mientras que durante los comicios del 2019 a las 13:00 horas había votado el 31%.

11:59 - Martín Lousteau: "Confío en que habrá balotaje"

Martín Lousteau, senador por la UCR, emitió su voto sobre Jorge Luis Borges 1851, mesa 6673, antes del mediodía. A través de su cuenta de X (Twitter) indicó: "Ya voté. A 40 años de democracia, es un ejercicio al que estamos sanamente acostumbrados. Por favor cuidémoslo y votemos con responsabilidad".

Lousteau espera que haya un balotaje. Foto: Twitter

En este sentido, el funcionario radical habló sobre sus expectativas de cara a esta noche, cuando den los resultados: "Confío en que habrá balotaje porque, frente a las dificultades y decisiones que hay que tomar con respecto al futuro de la Argentina, tener un tiempo más de reflexión me parece muy sano".

11:56 - Votó Victoria Villarruel

La candidata a vicepresidenta y compañera de fórmula de Javier Milei, por La Libertad Avanza, votó cerca de las 11:30 horas en un jardín de la localidad bonaerense de Caseros. "Es un día muy emocionante para nosotros", fueron sus primeras palabras.

"Con Milei hasta hace dos años éramos dos ciudadanos que no estábamos en la política partidaria, y hoy poder estar en una fórmula que puede representar a los argentinos es algo muy emocionante", expresó. Luego, agregó: "A la tarde iré al búnker a esperar los resultados y a festejar el cumpleaños de Javier".

11:42 - Carolina Píparo emitió su voto en La Plata

La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertada Avanza arribó a la Escuela 10 de La Plata a las 11:30 horas con un paquete de medialunas y bizcochitos de grasa para los fiscales y autoridades de mesa. Anticipó a MDZ que almorzará con sus hijos, a la tarde recorrerá colegios de la ciudad para chequear el desarrollo de los comicios y cerrará su domingo en el búnker con Javier Milei, al cual llegará a las 19:30 horas aproximadamente.

11:36 - Votó Schiaretti y apuntó contra "los candidatos de la grieta"

Juan Schiaretti acudió al cuarto oscuro antes del mediodía, y al salir anticipó: "Estamos convencidos de que vamos a hacer una buena elección porque nosotros expresamos el interior federal. Las elecciones se están desarrollando con normalidad en todo el país de acuerdo a la información que tiene nuestro Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno. Lo que hoy se define es qué Argentina vamos a tener en el futuro".

De este modo, el aspirante a la presidencia cordobés describió al país como un territorio que no es normal, "donde fracasaron los últimos gobiernos, el del kirchnerismo y el del macrismo, cuyas candidaturas las expresan Sergio Massa y Patricia Bullrich", mientras que la figura nueva que irrumpió en este tradicional marco es Milei, quien le propone votante "ir a un viaje a lo desconocido".

Votó Juan Schiaretti. Foto: captura de pantalla

Aseguró que su equipo tiene experiencia en gestión, con propuestas diferenciales a comparación con "los candidatos de la grieta" (incluso dijo que no tuvo contacto con ninguno de ellos durante la campaña). Además de ser el único candidato presidencial que es del Interior Productivo de Argentina, y no es parte de los candidatos de la República de AMBA.

11:30 - Grindetti espera que "sea una elección histórica"

El intendente de Lanus en uso de licencia y candidato a gobernador de JxC, Néstor Grindetti, votó en la escuela número 41 de Lanus oeste. Allí instó: “Yo pude votar de grande a los 28 años recién y por eso valoro mucho poder sufragar, hay que hacerlo con mucha alegría y compromiso por el país y la provincia”.

Grindetti espera que se desarrolle una "elección histórica".

Denunció que “han llegado boletas de las PASO o de distritos cambiados", por lo que pidió que todos estén atentos y comentó: "Nosotros ya hicimos una presentación para que esos votos se tomen en cuenta”. Por su parte, anticipó que almorzará con los principales dirigentes y candidatos del partido, entre los que estarán Cristian Ritondo, Diego Santilli, Maximiliano Abad, Gabriel Sanchez Zinny, Maricel Etchecoin, entre otros.

11:18 - Elecciones en Entre Ríos: Rogelio Frigerio votó y apuntó contra el oficialismo

Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos, votó pasadas las 11:00 horas y, ante la prensa, arremetió contra el oficialismo provincial, desde donde se lo criticó en reiteradas ocasiones por ser oriundo de Buenos Aires: "Las chicanas se las dejo al oficialismo, no entramos en esa".

"Estoy acá, en mi pueblo, yo me crié en Paranacito. Hay muchos que creen que si no sos de Concordia o Paraná, no sos de Entre Ríos. Pero ya vamos a esperar el resultado de la gente", respondió. Luego, cerró: "Llego con el convencimiento que dimos todos. Recorrimos cada provincia. Hablamos con todos. Pudimos transmitir nuestro mensaje que tenemos todo para volver a brillar. La gente es la protagonista de este cambio. Esperamos con tranquilidad la voluntad popular".

Cabe destacar que, además de elegirse al próximo presidente (o a qué candidatos irán a balotaje), Entre Ríos también va a las urnas este domingo 22 a fin de definir a su gobernador, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Catamarca.

11:00 - Horacio Rodríguez Larreta habló de la unidad tras votar

El aún jefe de gobierno porteño acudió alrededor de las 11:00 horas a la Facultad de Derecho de la UBA, donde aseguró que las votaciones hasta el momento se van desarrollando con normalidad en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, comentó que estuvo intercambiando mensajes con Bullrich al salir del cuarto oscuro.

Larreta votó a las 11:00 horas.

“La continuidad de Juntos está fuera de discusión. Somos un espacio que está más allá de las elecciones y de cualquier circunstancia electoral”, sostuvo ante la prensa apostada en el ingreso del edificio universitario. Deseó que los comicios se desarrollen de manera ordenada y se despidió.

10:44 - Votó Leandro Santoro

Antes de las 11 de la mañana, Leandro Santoro, candidato a jefe de Gobierno de CABA en representación de Unión por la Patria, emitió su voto de la mano de su hija menor. Al salir del cuarto oscuro, aseguró a la prensa que estos comicios son una oportunidad “muy especial para los argentinos”, ya que este año se celebran 40 años del retorno de la democracia.

“Es muy importante reivindicar el pacto democrático del 83' y trabajar en una sociedad tolerante, plural, abierta. Donde no haya odio ni crueldad, y donde las personas, independientemente de lo que quieran votar, lo puedan hacer con total libertad, respetando al otro y trabajando para construir una democracia estable”, añadió.

Destacó la importancia del voto joven, así como que las nuevas generaciones "no se dejen tentar por los cantos de sirena del individualismo y el mercantilismo”. Luego, habló del momento en que entró al cuarto con sus dos hijas: “A las dos les pido lo mismo: que valoren la actitud de poder venir a votar. Durante años los argentinos no pudimos votar. Nos costó 30.000 desaparecidos recuperar la democracia, mucha gente exiliada que sigue viviendo en el exterior que me ha llamado para remarcar la importancia de este acto”.

10:35 - Votó Mauricio Macri y anticipó: "Vemos un balotaje"

El principal referente de Juntos por el Cambio declaró que espera "lo mejor para la Argentina”. Llegó a la escuela Wenceslao Posse, del parque Las Heras, a donde vota desde hace años con dos paquetes de facturas que dejó a las autoridades de mesa. Anunció que está convencido de que habrá balotaje, mientras cientos de simpatizantes se amontonaban para saludarlo.

"Hace tres años y medio que estamos sin gobierno en Argentina, expuestos a lo peor de la inflación, de la inseguridad, de la violencia. Pero hoy es un día de esperanza. Esperamos todos iluminarnos y votar todos por ese futuro que nos merecemos. En la Argentina se puede salir adelante", indicó el expresidente

Mauricio Macri votó y se mostró esperanzado de un balotaje. Foto: Twitter

10:28 - El detalle de Néstor Grindetti antes de votar

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires es fiel a sus principios. Acorde a sus creencias, hizo un alto en la Parroquia del Espíritu Santo de Lanús antes de ir a votar. El candidato a gobernador de JxC fue a la parroquia del Espíritu Santo en Lanús antes de ir a votar

10:24 - Declaraciones de Gabriel Katopodis

El ministro de Obras Públicas votó a media mañana y declaró que "estas elecciones definen el futuro del país". Gabriel Katopodis votó en la mesa N°40 del Instituto Politécnico de San Martín, en provincia de Buenos Aires y reconoció que "esta no es una elección más, se define el presente y el futuro de nuestra ciudad, de la provincia y del país”. Gabriel Katopodis votó en San Martín

Como muchos de sus colegas se refirió a los 40 años de democracia del país y agregó: "Hoy estamos eligiendo cosas importantes y como siempre los argentinos y argentinas van a votar con la esperanza, la fuerza y el compromiso que tienen con esta Patria”.

10:17 - Termómetro bonaerense: gran asistencia y mucho desánimo

La crisis económica, la falta de insumos, las góndolas vacías, la falta de trabajo, el salario que no alcanza y las declaraciones de los políticos, que evidencian cuán desconectados están de la realidad del país se traduce en un fuerte clima de desánimo. A pesar de eso, muchas gente se acercó a las escuelas para ejercer su derecho a voto antes del mediodía.

Largas filas y desánimo son denominador común en múltiples distritos del Conurbano bonaerense.

10:02 - Denuncian robo de boletas

Eduardo "Lalo" Creus, candidato a intendente de JxC en La Matanza denunció públicamente ciertas irregularidades que sus fiscales están notando en muchas escuelas del distrito. "Tal como sucedió en las PASO, nuestros fiscales observaron faltantes de boletas en varias escuelas y comenzaron la jornada con demora, les pedimos que inmediatamente den la orden a sus punteros de parar esta acción", declaró Creus y añadió "Estamos en estas horas frente a un sistema de robo de boletas al que nos tiene acostumbrado el oficialismo".

"Sabemos que no será la única vez en el día que lanzarán este operativo de robo de boletas. Pero ya los estamos identificando no se la llevarán de arriba”, reflexionó y agregó: "Se repite el dispositivo para hacer votar a personas que no poseen el DNI que indica el padrón".

9:52 - Votó Ramiro Marra

El candidato liberal a Jefe de Gobierno porteño votó esta mañana en la escuela Santa María de los Ángeles. "Hoy vivimos un momento bisagra, la ciudad y el país se encaminan a un cambio profundo. Debemos participar todos con nuestro voto para no dejar el destino de la Argentina en manos de otros”, dijo el candidato liberal y agregó que "es necesario poner las dos boletas de LLA en el sobre". Ramiro Marra llegaba así a votar a la escuela Santa María de loa Ángeles en Saavedra

9:41 - Votó Alberto Fernández

El presidente votó en la sede de la UCA en Puerto Madero y evitó responder a las preguntas sobre el balance de su gestión. "Seguí muy de cerca toda la campaña. Estoy involucrado e interesado. Me parece que hemos hecho todo para que este proceso electoral se desarrolle en paz y tranquilidad", declaró el presidente.

#Elecciones2023 Votó el presidente @alferdez y aseguró en un breve intercambio con la prensa que "los argentinos están decidiendo el futuro". @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/gPZ4ocWQpK — Diego (@DiegoGubinelli) October 22, 2023

"No puedo hablar más", dijo justificando la falta de respuestas apelando a la veda electoral y dejando sin respuestas a los periodistas que aguardaban sus declaraciones.

9:35 - Votó Jorge Macri

El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vota en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg en el Parque Las Heras. El candidato de JxC podría obtener la victoria en primera vuelta si se sumarn los porcentajes que la coalición obtuvo en las PASO.

“Suele pasar que en la general participa más gente que en las PASO", expresó el candidato a jefe de Gobierno. Dijo también que tienen la expectativa de que en estas elecciones se repita ese patrón. "Hay mucha gente que que todavía no termina de comprender a veces la relevancia que tiene de emitir el voto en las PASO, pero sí, después se toma el compromiso de lo que es votar, esperemos que hoy venga a votar mucha gente”. Votó Jorge Macri y se refirió a la coyuntura en la que se llevan a cabo estos comicios.

“Es importante, no importa a quién voten, es importante que vengan, voten, no sólo en la Ciudad, en cada rincón de Argentina también. El que no vota le está dando demasiado poder al que sí lo hace, le está transfiriendo un poder de representación, entonces me parece que es importante que la gente vote.”, insistió el candidato de JxC que espera conseguir los votos suficientes para convertirse en jefe de Gobierno sin necesidad de que haya una segunda vuelta.

En la misma línea, comentó que “la gente tiene ganas de votar, como siempre en Argentina, es un país donde los niveles de participación se mantienen siempre altos, así que esperemos que mucha gente también vote. Eso, disfrutar de este día. Nunca tuve que votar con tanta gente haciéndome preguntas a la salida”.

Atento a la veda electoral y al difícil contexto en el que se llevan a cabo estas elecciones evitó hacer declaraciones. “No voy a hacer ninguna declaración de coyuntura por respeto a la gente y al clima electoral. Veremos si hay balotaje en la Ciudad, esa decisión la tiene la gente, el requerimiento para ir a un balotaje en la Ciudad es muy alto. Así que veremos cuánta gente me vota. Acá lo importante es que nosotros sigamos, si la gente lo quiere, gobernando la Ciudad con las elecciones que haga falta”.

9:31 - Axel Kicillof llegó a votar

En busca de un segundo mandato, el gobernador de la provincia de Buenos Aires emite su voto en la Escuela Superior de Sanidad "Floreal Ferrera" de La Plata. El candidato llegó a la escuela con un paquete de facturas, un detalle habitual en las elecciones argentinas.

El candidato de UxP llegó a la escuela media hora después de lo previsto de la mano de su mujer. Justo en la esquina de la escuela perdió a su mujer y tuvo que retroceder para agarrarle la mano

Tras emitir su voto, el gobernador Axel Kicillof habló con periodistas sobre la importancia de las elecciones. Hizo referencia a los 40 años de democracia y también señaló que es la 10ª elección consecutiva en periodo democrático.

8:57 - Votó Máximo Kirchner

"Aun con riesgo de equivocarse, es mejor ir y votar que ausentarse", dijo el dirigente el PJ bonaerense luego de emitir su voto esta mañana. También comparó estas elecciones con las de 2003, luego de las cuáles su padre, Néstor Kirchner, asumió la presidencia. "No parecía que había esperanza y pudimos sacar el país par adelante", expresó.

El candidato a diputado nacional por la PBA de Unión por la Patria dijo también que “hay que tener fe y esperanza" y reconoció que "está muy claro quién puede llevarlo adelante y quien puede hacerlo”.

Kirchner declaró que no importa si el próximo presidente se define hoy o en una segunda vuelta, que lo que importa es votar. "y hacerlo con la mayor tranquilidad y con las convicciones”.

8:53 - Votó Florencio Randazzo

El candidato a la vicepresidencia por la fórmula que encabeza Juan Schiaretti votó antes de las 9:00 de la mañana de este domingo electoral. Acudió con la expectativa de que su espacio logre más apoyo que el conseguido en las PASO. Lo hizo en una escuela de La Plata y afirmó que "los ciudadanos deben votar libremente, sin dejarse condicionar por las encuestas".

8.41 - Votó Myriam Bregman

La candidata presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, votó en el colegio Don Bosco del barrio Congreso y aseguró que la izquierda "ha demostrado de qué lado va a estar". "Fuimos los que hablamos de la realidad. No estamos en un balotaje así que hay que votar con tus valores. No hay solo dos opciones", agregó Bregman.

8.38 - Descartan la presencia de Cristina Kirchner en el búnker de Unión por la Patria

La vicepresidenta Cristina Kirchner ya se encuentra en Río Gallegos, Santa Cruz, donde mantiene su domicilio legal y por lo tanto emitirá su voto este domingo en las elecciones presidenciales. Sus allegados no dieron precisiones sobre su regreso, pero descartaron que la expresidenta vaya a estar este domingo por la noche en el búnker de Unión por la Patria.

Según trascendió, estiman que tanto la titular del Senado como el presidente Alberto Fernández no estarán en el complejo Art Media, ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Allí el oficialismo encabezado por el candidato Sergio Massa esperarán los resultados de los comicios.

8.00 - Abrieron las urnas y los argentinos ya eligen a su próximo presidente

Tal como ocurre en cada elección, a las 8 abrieron las urnas y comenzó la votación, que se llevará a cabo hasta las 18 en todo el país. Por ahora no se han registrado inconvenientes en la conformación de las mesas.