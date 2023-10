Myriam Bregman y el desafío de no perder ante el "voto útil"

Myriam Bregman desde los años 90 que es fiel a sus convicciones, y causas por las que lucha. Desde que se mudó a la capital desde Carlos Tejedor -pueblo del interor de Buenos Aires que la vió nacer-, para estudiar Derecho, entendió que sus ideales estaban del lado del pueblo cuando comenzó a defender causas relacionadas a trabajadores. Casos como la defensa a Julio López frente a Miguel Etchecolaz, o ser dirigente de la agrupación feminista Pan y Rosas, fueron los hechos que marcaron una trayectoria a la hoy candidata a presidenta.

En una de las elecciones más ajustadas en mucho tiempo, Myriam Bregman tiene un objetivo y gran desafío para recuadar una suma de votos significantes para por lo menos llevar la mayor cantidad de diputados al Congreso. Desde la izquierda entienden que hay mucho votante potencial del partido, pero a la hora de colocar la boleta en el sobre y luego en la urna se inclinan por un voto "seguro", es decir, a Sergio Massa, quien es el candidato que más se acerca a las convicciones de la izquierda (por su acuerdo con el kirchnerismo) pero que es un candidato posible a ocupar el sillón de Rivadavia, por lo que no sería "un voto perdido".

Desde la izquierda conocen esta problemática y la están capitalizando: "Te pedimos que este 22 de octubre elijas según tus convicciones, según tus valores, que no te resignes", dijo Myriam Bregman en el cierre del segundo debate presidencial. Además, en su discurso entiende que las chances de llegar a la presidencia son bajas, por lo que le habló al votante desde el lado de que con su voto más diputados de izquierda llegarían a la ocupar una banca: "Sabés la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda en el Congreso que no se van a vender, no se van a dar vuelta".

Fue precisamente en los debates donde consiguió llamar la atención. En el primero se destacó y para muchos fue la que tuvo el mejor desempeño. Se mostró desenvuelta y pudo incomodar a todos los candidatos con sus intervenciones. Se llevó el punto más llamativo de la noche cuando tildó a Javier Milei de "gatito mimoso".

Recordá cuando Bregman le decía "gatito mimoso" a Milei

En el segundo, en cambio, por más que tuvo un desempeño sin fallas, ya perdió impacto. Y se llevó críticas masivas por ser la única que no se solidarizó con el pueblo de Israel luego del feroz ataque terrorista de Hamás.

Bregman tiene en la mira a los votantes que en las elecciones PASO eligieron a Juan Grabois. Un millón de votos obtuvo el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria. Grabois fue la salida por izquierda que encontró el kirchnerismo para capitalizar votos. "En las primarias, el peronismo presentó la candidatura de Juan Grabois porque sabía que de lo contrario tendría una sangría de votos por la izquierda", dijo Bregman en una reciente entrevista periodística.

La candidata llegó a la postulación a presidenta luego de varios golpes e internas con su colega de frente Gabriel Solano. En las elecciones PASO venció a la fórmula Solano-Ripoll, recaudando más del 70% de la interna, pero el enfrentamiento entre ambos viene de mucho antes.

Los principales centros de discusión son a partir del rol que toman frente a los movimientos piqueteros y el posicionamiento frente a Cristina Fernández de Kirchner. Desde el equipo de Gabriel Solano aseguran que "la izquierda tiene que unir al pueblo" pero que Bregman "franelea con el kirchnerismo". Además, aclararon lapidarios que "el espacio (Frente de Izquierda) no acompañó al movimiento piquetero en su lucha contra las políticas de ajuste del Estado". Bregman comparte fórmula con Nicolás del Caño.

Desde el otro lado, quien cargó fuertemente contra Solano fue Juan Carlos Giordano, quien expresó que "Solano dividió al FIT en las PASO". "Hay acuerdos que no se cumplieron. Deberíamos haber llevado PTS-PO (como fórmula presidencial) como en 2019 (Del Caño-Del Pláa), para evitar una interna", dijo. La fórmula que lleva hoy la izquierda sale unicamente del PTS. "Por intentar operar más cargos, Solano y Ripoll dividieron. Para justificar la división dijeron que Myriam Bregman es racista porque nuestra lucha no está en las listas", agregó Giordano.

De cara a las generales tuvieron poca participación conjunta, aunque Solano la terminó acompañando en algunas actividades del tramo final. Viajó con ella, por ejemplo, al primer debate presidencial que se realizó en Santiago del Estero el domingo 1 de octubre.

Trayectoria política

MIlitando en el Partido de los Trabajadores Socialistas desde la facultad, Bregman forma parte de la política nacional desde 2009, cuando se postuló como diputada nacional. Tres años después, en las elecciones presidenciales de 2011 se presentó como jefa de Gobierno. En 2015 volvió a probar suerte por el mismo puesto pero nuevamente no tuvo éxito. El mismo año, ante las elecciones presidenciales, Nicolás del Caño se presentaba para encabezar la fórmula del Frente de Izquierda. Myriam Bregman lo acompañó con la vicepresidencia.

Finalmente en 2015 terminó ocupando una banca en la Cámara de Diputados, para que en el 2016 por un acuerdo del FIT deba rotar la banca y cedérsela a otro político del partido. Entre 2017 y 2021 cumplió la función de legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. En 2021 volvió a ocupar una banca en la Cámara baja. Hoy se presenta como presidenta con el Frente de Izquierda, junto a su conocido Nicolás del Caño.