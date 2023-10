De qué equipo son hinchas los candidatos presidenciales

Estadios llenos coreando sus nombres. No, no son futbolistas, sino candidatos a la Presidencia de Argentina, que este domingo compiten por ganar o, al menos, alcanzar la segunda vuelta -que sería el 19 de noviembre- que lo decida todo.

En el país campeón del mundo, el fútbol y la política suelen ir de la mano y esta no es la excepción: los cinco aspirantes a presidirlo tienen su equipo del alma.

Javier Milei (Chacarita Juniors-Boca Juniors)

Javier Milei jugó en las inferiores de Chacarita

El candidato de La Libertad Avanza, máximo favorito para ganar las elecciones, tiene un pasado muy ligado al fútbol, ya que fue arquero en las categorías inferiores de Chacarita Juniors, club histórico que hoy juega en Primera Nacional, la segunda división argentina.

Milei llegó siendo un niño al conjunto funebrero, donde el libertario era exactamente igual a como es en la vida política, porque "se tiraba para todos lados, no le importaba nada" y "era de esos tipos fuertes, grandote, medio loco”; por eso le decían 'El Loco'. Otros lo definieron como alguien "tímido", pero que "ya era un líder" en una cancha de fútbol.

Además, en una entrevista con el diario español El País, confesó que fue seguidor de Boca Juniors hasta el regreso de Juan Román Riquelme al equipo en 2013, su último ciclo con la camiseta azul y oro: "La contratación de Riquelme, por parte del presidente Angelici, fue populismo, cuando estaba claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó".

Asimismo, el libertario añadió que hinchó "por River" en la final de la Copa Libertadores 2018, cuando el Millonario le ganó al Xeneize, después de que entrara en el campo Fernando Gago en "otro acto de populismo".

Sergio Massa (Tigre)

Sergio Massa es hincha de Tigre

El candidato de Unión por la Patria (peronismo) nació en San Martín (provincia de Buenos Aires) y se mudó a Tigre en 2001 tras casarse con Malena Galmarini, hermana de Martín "Patito" Galmarini, histórico jugador del club homónimo, y se convirtió en hincha del Matador.

El actual ministro de Economía ha tenido varias apariciones en partidos del conjunto: desde la destacada final de la extinta Supercopa de 2019, en la que los Azules del Norte obtuvieron su primer título nacional que les permitió jugar la Copa Libertadores el curso siguiente -pese a jugar en Segunda-, hasta el ascenso a Primera en noviembre de 2021.

Son conocidas sus amistades con Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, o con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto a quien presentó recientemente a Argentina como una de las subsedes del Mundial 2030, acto en el que recordó la emoción que sintió "de pibe" con el triunfo de Argentina en 1978.

Además, recientemente en un directo con el 'streamer' argentino 'Momo' reveló que, de ser elegido, trabajaría por que las aficiones visitantes puedan regresar a los campos argentinos.

Patricia Bullrich (Independiente)

Patricia Bullrich es hincha de Independiente

La candidata de Juntos por el Cambio declaró que su amor por Independiente nació por contagio de sus primos. La que fuera ministra de Seguridad con Mauricio Macri (2015-2019) celebró en redes sociales el ascenso del equipo en 2014 y es muy cercana a la actual directiva del club.

Su presidente, Néstor Grindetti, es candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires y se ha mostrado en varias ocasiones con Bullrich, con quien subió un video a la red social Tik Tok cantando "Soy del Rojo".

Además, la candidata opositora dijo recientemente que sumaba a su equipo de campaña a Rodolfo D'Onofrio, quien, como presidente de River Plate, fue el que más títulos logró en la historia.

Juan Schiaretti (Racing de Córdoba)

Juan Schiaretti es hincha de Racing de Córdoba

El candidato de Hacemos Por Nuestro País (peronismo disidente) Juan Schiaretti es tan fanático de la ciudad en la que nació, capital de la provincia que gobierna, como del Racing de Córdoba que milita en Primera Nacional.

El equipo blanquiazul volvió a la categoría de plata el año pasado tras 17 años en el Federal, tras lo que Schiaretti declaró: "Como cordobés y especialmente como hincha de Racing, quiero felicitar al plantel por el triunfo en la final del Torneo Federal A y el ascenso a la Primera Nacional!". También lo recibió en su celebración.

Recientemente anunció las obras de mejora del Estadio Mario Alberto Kempes, que ofreció como sede para el encuentro que dispute Argentina en el Mundial 2030.

Myriam Bregman (Estudiantes de La Plata)

Myriam Bregman es hincha de Estudiantes

La candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores dejó en claro en más de una ocasión ser hincha de Estudiantes de La Plata: "Me di cuenta que no era necesario ser de River o de Boca y que podía elegir, y siempre me gustó Estudiantes", comentó en una entrevista.

En abril pasado, Ángel Cappa, exentrenador de Banfield, River Plate o Gimnasia y exayudante en los españoles Barcelona, Tenerife y Real Madrid, quien comparte ideología con ella, la invitó a la presentación de su libro "Fútbol y política. Conversaciones desde la izquierda".

Todo esto deja en claro que en un momento político como el que atraviesa Argentina, la oferta electoral es igual de colorida que la variedad de equipos a los que animan los candidatos que aspiran a presidir el país campeón del mundo.