Javier Milei hizo casi 10 mil publicaciones en redes sociales para las elecciones

Las redes sociales tienen un lugar clave en la comunicación política, sobre todo, en la campaña de los candidatos a presidente. Javier Milei fue el que más publicaciones hizo entre el 14 de agosto y el 15 de octubre. En total sumó 9.865 y sólo 9.400 fueron en Twitter.

Por debajo queda Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) con 467 y Sergio Massa (Unión por la Patria) con 457. Los datos se desprenden de un trabajo realizado por la consultora Identia/PR, según información de X (antes Twitter), Facebook y TikTok.

"Considerando los likes, también es Milei quien lidera con 3.297.633, seguido nuevamente de Patricia Bullrich con 2.391.569 y Sergio Massa con 1.699.121", informa este trabajo. Además, indica que en TikTok, red social elegida por los más jóvenes y en la que priman las reproducciones, "fue Sergio Massa quien consolidó el primer lugar con 17.883.700, dejando por detrás a Patricia Bullrich con 17.049.600 vistas y Javier Milei con 8.197.350".

"Sergio Massa creció de forma feroz en esta red desde las PASO con tan solo 6 videos más pero logrando 16 millones de reproducciones durante estos 2 meses de campaña", agrega este trabajo.

Javier Milei es el favorito a ganar la elección este domingo. Crédito: NA

Sobre Javier Milei, indica que en redes sociales "consolidó una diferencia marcada de menciones ante sus competidores con variedad etaria y sorprendiendo entre los +40 (35%)", según las publicaciones en los meses previos a la elección. "Con una estrategia de mucha generación de contenido (arriba de 9.000 tweets) logró llegar con su nombre a más de 131 millones de cuentas. Esto es 9 millones por encima de Sergio Massa y 29 millones arriba de Bullrich", según el informe.

Iñaki Gutiérrez, una de las personas que trabaja en el área de comunicación del candidato libertario, comentó a MDZ que el trbaajo para redes sociales es "sin plata". "Lo único que hace pagar anuncios es mostrarte un público que no simpatiza con vos que no es adepto a tus ideas porque si no ya lo tendrías captado".

"Cuando se paga un anuncio lo único que se hace es desvirtuar el mensaje. Javier es un excelente comunicador y por eso se nos hizo más sencillo", señaló.

Cuánto gastó cada candidato en redes sociales

En total para la elección general del 22 de octubre los cinco candidatos gastaron 244 millones de pesos entre Google y Meta. El que más invirtió fue Sergio Massa. Si bien Javier Milei no destinó fondos de sus redes oficiales, el libertario cuenta con una cantidad de usuarios satélite que replican su contenido permanentemente y difunden su actividad. Sergio Massa fue el candidato que más invirtió en redes sociales. Crédito: Noelia Fernández/MDZ

El tigrense volcó un total de 117 millones de pesos. Estos datos surgen del relevamiento que realizó MDZ en el sitio transparencia en propaganda política en cada una de las empresas, entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre.

El segundo lugar es para Patricia Bullrich que invirtió bajo el sello de Juntos por el Cambio 65,2 millones de pesos. Estos los dividió de la siguiente forma: 62,9 en Google y 2,3 en Meta. En las PASO, había invertido una cifra similar, 45,9 millones de pesos.