Gastos de campaña: Juntos por el Cambio a la cabeza y Javier Milei con déficit en las cuentas

Juntos por Cambio fue otra vez la coalición que más gastos tuvo en la campaña para las elecciones generales de este 2023 y, por su parte, La Libertad Avanza de Javier Milei fue el tercer partido que más gastos tuvo, aunque sufrió un deficit que lo obligó a gastar más dinero del que había ingresado desde el comienzo de la campaña, el 2 de septiembre.

Los datos surgen de los informes previos de financiamiento de campaña que cada fuerza política que logró pasar a las elecciones generales debe presentar ante la Justicia Electoral y que difunde la Cámara Nacional Electoral. Allí, se detallan los ingresos y egresos totales que tuvo cada coalición, cuánto dinero obtuvieron por aportes privados, públicos, de otras organizaciones o distritos y la suma que fue destinada para gastos operativos y publicidad electoral. Cabe aclarar que puede haber cambios luego de las elecciones en los mismos informes, ya que son previos a la elección y que estas presentaciones quedan siempre cuestionadas por la falta de confianza en si reflejan con fidelidad lo que invirtió cada espacio político en una campaña electoral.

En total Juntos por el Cambio gastó $1.253.817.281,87; Unión por la Patria, $926.621.216,72; La Libertad Avanza, $475.539.161,27 y el Frente de Izquierda y de Trabajadores, $403.107.251,47. Hacemos por Nuestro País, la quinta coalición que logró pasar a las elecciones generales, no presentó o aún no cargo al sistema el informe previo de campaña -tampoco el final de las PASO-.

Según fuentes electorales, si no se presentan a la brevedad los informes del partido que propone a Juan Schiaretti como candidato a presidente, se lo multará por no respetar los tiempos. Las otras dos medidas más extremas, si Hacemos por Nuestro País no da a conocer los informes, serán quitarle los aportes para la próxima elección y una denuncia penal a los responsables de la campaña de la coalición. Esto es así ya que según la Ley 26.215 de financiamiento de partidos políticos, cada coalición que presente candidatos a cargos nacionales está obligada a "rendir balances de ingresos y egresos de la campaña ante la Justicia Electoral".

Juntos por el Cambio

La coalición que tiene como objetivo que Patricia Bullrich gane las elecciones y el puesto en el sillón de Rivadavia no fue solamente la que más gastos tuvo, sino la que más aportes privados recibió: $589.910.334. Esto es así ya que JxC no solo tuvo aportes de personas particulares, sino de empresas conocidas como Libra Compañía de Seguros S.A, Supervielle Seguros S.A, el frigorífico Land L S.A y Unicenter S.A. Cada sociedad que aportó no transfirió ínfimas sumas, sino millones de pesos.

Con respecto a los aportes privados -que son repartidos en un 50% en partes iguales para todos los partidos y el resto de manera proporcional según la cantidad de votos que obtuvo cada coalición en la elección general anterior a esta- Juntos por el Cambio obtuvo $659.525.302,89.

En gastos operativos de campaña, Juntos por el Cambio tuvo un gasto total de $345.161.522,40 y en publicidad electoral $908.499.823,98. Entre las dos categorías se comprenden actividades como la impresión de boletas, la organización de eventos, la propaganda en internet, en las redes sociales, en sitios periodísticos, en la vía pública y la folletería.

Unión por la Patria

El partido oficialista, que propuso la fórmula Sergio Massa- Agustín Rossi como candidatos a presidente y vice, gastó en la campaña electoral para las elecciones del 22 de octubre un total de $926.621.216,72. Casualmente, al igual que Juntos por el Cambio, la cantidad de dinero que se gastó fue la misma que ingresó en total.

De aportes privados tuvieron un ingreso de $204.196.500, en donde hay empresas aportantes como Conver Motors Argentina S.A, Gastronomía Molisana S.A y Indanor S.A, una empresa española de automatización industrial. De aportes públicos obtuvieron un poco más, $722.510.882,85 porque fueron los ganadores de la elección general de 2019 y por eso les corresponde una mayor suma de dinero.

Sobre los gastos operativos, Unión por la Patria desembolsó una cifra de $359.792.998,22 y en publicidad electoral: $548.320.943,50.

La Libertad Avanza

El partido liderado por el libertario Milei otra vez fue uno de los que menos gastos tuvo, aunque sí sufrió un déficit de campaña, es decir, gastó un poco más de lo previsto -y de los ingresos que recibió-. La suma que quedó en negativo fue de -20.501.826,04 pesos, ya que el partido tenía un total de $455.037.335,23 en ingresos y gastó $475.539.161,27.

Los ingresos que obtuvo La Libertad Avanza se componen de los aportes privados ($56.997.721,33), los públicos ($397.859.930,40) y algo más de dinero que fue dado por organizaciones o otros distritos ($179.683,50).

En publicidad electoral desembolsó $192.297.757,36 y en cuestiones operativas de campaña un valor de $278.502.478,29.

En la campaña para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que lo dejaron a Milei como el ganador de las urnas, el partido del economista había gastado hasta menos que otros partidos que ni siquiera lograron pasar la barrera del 1,5%. En ese momento, entre los aportes privados y públicos, La Libertad Avanza tuvo un ingreso de $201.237.736,01. De ello, gastó más de 180 millones de pesos, que se repartieron en impresión de boletas ($103.352.915,28), movilidad y viáticos ($5.396.962,21), y organización de eventos y actos ($61.099. 468,34). Hoy, de cara a las elecciones generales, gastaron más que esa cifra y encima tuvieron déficit.

Frente de Izquierda y de Trabajadores

La Izquierda, que propone a Myriam Bregman como candidata a Presidenta de la Nación, tuvo un gasto total de $403.107.251,47, un poco menos que lo que desembolsó en total La Libertad Avanza. Este partido, a diferencia de los demás, no declaró haber obtenido ingresos a través de los aportantes privados. Por su parte, los aportes públicos que recibió el partido suman un total de $403.159.358,82. Es decir, la izquierda es el único partido que se quedó con un superávit de campaña, ya que tienen un resto de $52.107.35 sin gastar.

Por último, en gastos operativos desembolsaron $259.164.928,19 y en publicidad electoral $143.942.323,28.