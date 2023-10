Diego Costarelli dio pistas del Godoy Cruz que se viene: qué diferencias marcarán su gestión

En pleno año electoral, una nueva propuesta permite conocer más a fondo a los intendentes electos en los distintos departamentos de Mendoza. Se trata de “Intendentes 3.0”, una idea de MDZ y MDZ Radio que ya tuvo a sus primeros entrevistados.

Este jueves fue el turno de Diego Costarelli (Cambia Mendoza), intendente electo de Godoy Cruz, quien en MDZ Radio 105.5 FM adelantó: “Siento una responsabilidad muy grande, pero tengo una profunda vocación por el servicio público. Godoy Cruz es un departamento que está muy bien organizado y administrado desde hace mucho tiempo”.

“Es una transición súper tranquila, ordenada, el equipo está armado. Viendo cómo arrancamos esta nueva etapa para continuar esta buena administración”, analizó Costarelli, quien sucederá en la intendencia a Tadeo García Zalazar.

“No es una nueva historia, es un nuevo capítulo de la misma historia y la misma historia tiene que ver con el proceso que se viene llevando adelante en el municipio. Hemos tenido buenos gobiernos seguidos de mejores gobiernos, con lo cual las transformaciones profundas y tan grandes se dan por este proceso”, insistió.

Y ejemplificó: “Nosotros estamos inaugurando distintos parques lineales en lugares donde había asentamientos inestables muy grandes. Tadeo inauguró distintos parques, con pistas de salud, luminarias led y demás. Eso tiene que ver con un proceso, fueron tres gestiones de intendentes que dieron sus frutos y tienen resultados concretos que están a la vista de los vecinos de Godoy Cruz”.

“Llego yo a esta misma historia. ¿Hay cosas que faltan? Sí, siempre faltan cosas en Godoy Cruz. Yo tengo ganas de darle una impronta al tema del turismo en Godoy Cruz; quiero que Godoy Cruz forme parte de la agenda turística de Mendoza, darle mucho auge al sector comercial”, remarcó Costarelli.

En esta misma línea, indicó: “Aparte del plan de obra que tenemos, que es un plan que tiene un sentido y hay que darle una continuidad. Pretendemos invertir el 25% del presupuesto en obra pública como viene haciendo el municipio. El plan está empezado y avanzado, hay que continuarlo y terminarlo”.

uD83DuDDE3?INTENDENTES 3.0uD83DuDDE3?

El intendente electo @diegocostarelli , nos cuenta sus proyectos para el departamento de Godoy Cruzhttps://t.co/TukVWQ2Yb8 — MDZ Radio | 105.5 FM (@mdz_radio) October 19, 2023

Para Costarelli, el proceso “tiene una clave fundamental que siempre rescato y es la administración: en Godoy Cruz nos hemos olvidado de los déficit, tenemos cada vez menos empleados y cada vez más y mejores servicios”.

Además, elogió la gestión de García Zalazar: “Tadeo fue pionero, se fue anticipando a las nuevas demandas que tienen los intendentes. No me va a alcanzar con hacer alumbrado, barrido y limpieza en Godoy Cruz, porque eso significaría un retroceso para la gestión”. Y aseguró: “No creo que me hayan elegido a mí sino a un modelo de gestión, una continuidad”.

Finalmente, Costarelli lamentó “la mala situación que vamos a tener que enfrentar el año que viene. Si bien me encuentro un municipio muy ordenado, sé que es un momento muy complejo. Pero quiero transmitir tranquilidad a todos los ciudadanos de Godoy Cruz, aunque tengamos que hacer un esfuerzo mayor”. Y opinó: “En 2025 vamos a empezar a ver los primeros atisbos de estabilización y orden de la economía”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM