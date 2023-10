Picante cruce tuitero entre El Dipy y el candidato de Juntos por el Cambio en La Matanza

En medio del debate presidencial que se desarrolló este domingo, El Dipy mantuvo un ida y vuelta caliente con el candidato a intendente de La Matanza de Juntos por el Cambio, Eduardo "Lalo" Creus. Todo comenzó cuando Creus posteó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) donde desafió al cantante de cumbia (quien también compite por el distrito) y al actual jefe comunal, Fernando Espinoza, a llevar adelante un debate entre ellos.

"Mientras miro el debate pienso que es incomprensible que en La Matanza no hayamos tenido un debate todavía", comenzó sosteniendo el dirigente de la oposición para luego acentuar su planteo a sus competidores. "¿Se animan a debatir conmigo, Espinoza y el Dipy? ¿O se van a seguir escondiendo? Yo tengo propuestas e ideas para contar, ¿ustedes?", completó con el hashtag "#LaMatanzaQuiereDebate".

La contra respuesta de Creus a El Dipy.

Acto seguido, El Dipy redobló la apuesta y contestó de forma tajante: "Cuando quiera señor. nunca me escondí. Pero relájese. No se ponga así por salir tercero contra el que decía que 'no alcanza con ser famoso para manejar la intendencia'". Y sentenció: " Sin embargo le gane a usted y los otros candidatos de Juntos por el Cambio yo solo".

Creus se quedó con la última palabra y retrucó contra el candidato de Javier Milei en esa jurisdicción: "Viniste una sola vez y caminaste solo. No te podes esconder porque ni siquiera estás acá". Quien eligió el silencio fue Espinoza, que no contestó a la iniciativa impulsada por Creus.