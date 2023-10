Patricia Bullrich enfatizó que es la única candidata que tiene “espalda política” para gobernar el país

Luego de su participación el domingo por la noche en el debate electoral de los candidatos a presidente, Patricia Bullrich ofreció este lunes en Santiago del Estero una conferenca de prensa donde enfatizó que Juntos por el Cambio es el único espacio político que tiene "espalda" y estructura para gobernar el país y garantizar un verdadero cambio de rumbo.

“En todo momento, nosotros dijimos que somos los únicos que podemos hacer el cambio, que tenemos con qué hacerlo, y que somos realmente los que hemos dado la batalla contra el kirchnerismo durante estos 20 años. Ese objetivo creo que está cumplido. Y que está claro que además tenemos la espalda, la fuerza política, que nunca tuvimos, con la cantidad de gobernadores, con diputados y senadores e intendentes que tendremos en funciones. Eso es muy importante para la gobernabilidad en Argentina”, aseveró Bullrich.

En diálogo con los periodistas de todo el país, la aspirante presidencial se negó haber sido poco punzante con el ministro de Economía y candidato oficialista por Unión por la Patria, Sergio Massa. Asimismo, señaló que hay dos caminos el próximo 22 de octubre, o votar por el cambio apoyándola a ella o hacerlo por la continuidad del kirchnerismo. En ese sentido, aseguró que el actual titular del Ministerio de Economía fue un "caradura" al querer despegarse de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y señalar que "en su Gobierno" tomará otras medidas.

También apuntó contra Javier Milei y desmintió que pueda ser una opción de cambio para el rumbo económico del país, si a su lado tiene a un sindicalista como Luis Barrionuevo.

Además, señaló además que “es evidente su estrategia”. “Parece que quisiera hacer el mismo camino que hizo Sergio Massa hace 30 años. Porque cuando Massa entró a la política era liberal, era la UCD. Creo que con Barrionuevo, Milei quiere recorrer el mismo camino que Massa”, señaló la candidata de Juntos por el Cambio.

Ante la consulta sobre por qué no había sido más contundente con Sergio Massa sobre el escándalo que se generó en torno a la ostentación del viaje del candidato a diputado de Unión por la Patria, Martín Insaurralde, Patricia Bullrich negó haber sido cauta y, por el contrario, enfatizó que fue la única que se lo dijo a Massa en la cara.

Patricia Bullrich tildó de cínico a Sergio Massa por despegarse de la actual gestion y asegurar que en "su Gobierno" aplicará otras medidas. Foto: NA

“Yo le dije a Massa que cómo iba a ser presidente siendo el peor ministro de Economía. Se lo dije en dos oportunidades. Y cuando él presentó que iba a tener una ley penal tributaria para evasores después de hacer un blanqueo, le planteé que trajera a Insaurralde y que con él ya tenía el primer preso. Ahora, si se lo tengo que decir más claro, se lo digo en la cara: dentro del kirchnerismo la corrupción sigue nadando en sus aguas. Porque lo de Insaurralde realmente es una cachetada a la ciudadanía, pero es una práctica del kirchnerismo. No es algo nuevo, es algo que han hecho siempre. Siempre han priorizado la corrupción sobre ser austeros con el dinero de la gente”, advirtió Bullrich.

Asimsmo recordó que mencionó el tema de la inflación, que 6 de cada 10 niños son pobres, y que la tasa de inversión es muy baja. "¿Creen que lo va a reconocer? Se lo dijimos todos. Yo le dije: duplicaste la inflación, duplicaste el valor del dólar, sos el peor ministro y querés ser presidente cuando destruiste la Economía. ¿Eso no fue duro? Le aseguré que la gente nunca estuvo tan angustiada como ahora".

Más preparada para el domingo próximo

Con miras al segundo debate que se llevará adelante el próximo domingo 8 de octubre, en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Patricia Bullrich mencionó que uno de los temas que se tratará será justamente la Seguridad, materia de la cual tiene frondosa experiencia tras haber sido ministra en la administración de Mauricio Macri.

Sobre el particular, indicó que en esa oportunidad Juntos por el Cambio renovará sus objetivos. Patricia Bullrich indicó que JxC es el único espacio que tiene las herramientas para hacer un cambio en el país. Foto: NA

“Vamos a demostrar por qué somos los únicos que podemos gobernar la Argentina para un cambio, por qué tenemos en claro cómo hacerlo, con qué herramientas hacerla, el coraje y la capacidad de Gobierno. Y en seguridad, pondremos blanco sobre negro: lo que hicimos nosotros y lo que pasa hoy en la Argentina. Esperemos que Massa no hable de Tigre, porque él es parte del actual Gobierno y se convierte en vecinalista de Tigre cuando habla de seguridad”, ironizó Bullrich.

Sobre las cuestiones que deberá corregir para el próximo debate, señaló que espera estar mejor de salud. “Realmente estaba muy mal de la garganta y eso me condicionó mucho. Tuve que tomar mucha agua durante todo el debate electoral. Fue muy difícil con una situación física muy disminuida por una gripe de la cual no me curé”, dijo.

A modo de balance, expresó: “Nosotros teníamos dos objetivos en este debate. El primero era plantear que o se encara un cambio o habrá una continuidad que es lo que representa Massa, que con bastante caradurismo dijo: 'yo no pertenezco a este Gobierno. Mi gobierno es el que viene'. Algo insólito. El otro era expresar es que quién puede hacer el cambio es JxC. Porque tiene un liderazgo, porque tiene temperamento y porque hoy tiene una fuerza política propia, como nunca habíamos tenido”.

Prioridades y derecho a réplica

Patricia Bullrich también se refirió a que Javier Milei utilizó sus derechos a réplica en responder críticas sobre su propuesta económica. Al respecto, señaló: "Me parece que si vos te gastás los cinco derechos a réplica en Economía, es porque tirás al tacho o tenés muy poco que decir sobre la Educación, los Derechos Humanos y la convivencia democrática, dos temas tan importantes".

En segundo lugar, señaló que la estrategia del líder de LLA fue intentar polarizar el debate electoral y que no lo logró. "Yo creo que el debate no estuvo polarizado en ningún momento, más allá de su intención. Porque yo también usé tres derechos a réplica en el bloque económico, justamente para evitar esa polarización entre él y Massa. Y en cuanto a los delitos de lesa humanidad, lo dije ayer: hubo delitos de lesa humanidad y la brutalidad de la dictadura, pero también hay que reconocer los muertos en manos de las organizaciones armadas", subrayó la candidata de Juntos por el Cambio. Para Bullrich, Javier Milei sigue los mismos pasos que Sergio Massa hace 30 años cuando pertenecía a la UCD. Foto: NA

Bullrich estuvo acompañada en la conferencia de prensa por la primera candidata a diputada por Santiago del Estero de Juntos por el Cambio, Natalia Neme, y por su candidato a vicepresidente, el mendocino Luis Petri.

En diálogo con MDZ, Petri consideró que el debate electoral del domingo no fue un "show mediático", respetando lo solicitado por la Cámara Nacional Electoral la semana pasada. "Creo que por el propio formato no hubo un show mediático porque cada candidato tiene su momento de explicación y prácticamente no hay cruces. Eso evita que eventualmente se pueda armar un show mediático".

Por otro lado, enfatizó los dichos de Bullrich respecto al derecho a réplica.. "Fueron dos los candidatos que agotaron el derecho a réplica en el primer tema que era Economía: Massa y Milei. Patricia se guardó dos derechos a réplica teniendo en cuenta que después se iban a tratar dos temas que son trascendentales como lo eran Educación y Derechos Humanos. Me parece que eso refleja las prioridades de esos dos candidatos. Para el próximo debate, vamos a mantener los derechos a réplica en cada uno de los temas porque nos parece importante dar impresiones en todos ellos", cerró Petri.