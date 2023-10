Escándalo en la Legislatura bonaerense: la decisión que busca tomar Juntos por el Cambio

No es algo nuevo. Desde el retorno de la democracia, se repitió una y otra vez la presentación de proyectos para unificar las Cámaras Legislativas en la provincia de Buenos Aires, algo que, como diría un viejo conocedor de los pasillos de la Legislatura bonaerense, “es fulbito para la tribuna”. Ninguno quiere perder la imponente caja que manejan los legisladores bonaerenses, utilizada muchas veces con maniobras poco claras, como financiadora de la política en la provincia de Buenos Aires.

Una de esas maniobras quedo al descubierto tras la detención del empleado de la Cámara Baja bonaerense y puntero del PJ platense Julio “Chocolate” Rigau, apresado con más de 40 tarjetas de débito en su poder, que serían de supuestos empleados legislativos. La detención se produjo mientras retiraba dinero en un cajero del Banco Provincia, ubicado a metros de la sede del PJ bonaerense. A esto se le sumó el apuro de la Justicia provincial de dejarlo en libertad y cerrar la causa aduciendo “irregularidades en el procedimiento”.

Julio Segundo "Chocolate" Rigau

Algo que quedó en claro, ante la sociedad, es que el silencio de “Chocolate” era prioritario; no sea cosa que se le afloje la lengua y hable de una de las patas del dinero negro de la política de la provincia de Buenos Aires. Por ello, tampoco sorprendió el silencio que hicieron del tema el gobernador y las máximas autoridades provinciales y legislativas. En particular, el de los diputados, de todos los colores políticos, que no querían hablar del caso de “Chocolate” para no quedar pegados. Como dijo a MDZ hace unos días un legislador, “no está muy claro cuantos contratos tenemos cada uno. Si saltamos con algo quedamos expuestos a que nos pongan el foco a nosotros y algo pueda saltar por algún un descuido administrativo".

Con la pelota de su lado y obligado a dar el primer paso ante una sociedad descreída de la política, Juntos por el Cambio trabaja en dos proyectos de Ley para que la Legislatura bonaerense deje de ser bicameral. Desde la coalición opositora afirman que hay una decisión política de avanzar en el tema.

El primero de los proyectos que fue presentado el 18 de agosto por el senador Marcelo Daletto tomó estado parlamentario el jueves pasado en la segunda sesión del año del Senado bonaerense. Establece una reforma de la Constitución provincial para que la Legislatura bonaerense pueda ser unicameral, modificar el número de legisladores y que la renovación legislativa sea cada cuatro años.

El senador provincial explicó: “Esta reforma constitucional por enmienda es mucho más sencilla que la Convención Constituyente. La reforma por enmienda requiere de dos pasos: primero una Ley y, segundo, que sea aprobado por la sociedad en un plebiscito. Es decir que, si el plebiscito es afirmativo en la elección de 2025, quienes asuman en esa elección lo harían por dos años. En 2027 esta propuesta podría estar vigente a partir de la elección del gobernador”.

Asimismo, Daletto afirmó que con la enmienda se reemplazarían las dos cámaras por una sola reduciendo el número de legisladores: “Para determinar la cantidad de legisladores se debe hacer por una ley reglamentaria posterior. Una posibilidad es reducir a 100, donde 40 se elijan a razón de 5 por sección electoral y 60 tomando a la provincia de Buenos Aires como distrito único”. Actualmente, en la Legislatura bonaerense hay 138 Legisladores, 92 diputados y 46 senadores.

Marcelo Daletto, senador bonaerense de Juntos por el Cambio.

Sobre las ventajas dijo que el proyecto de Ley, que tomó estado parlamentario la semana pasada, es beneficioso en cuatro puntos para la Provincia: “El primer beneficio es que se mejora la gestión de gobierno al no votar año por medio. El segundo, baja significativamente el gasto del funcionamiento legislativo. El tercer beneficio es darle poder legislativo una doble representación, representa al pueblo y a todas las secciones electorales. Y, el cuarto es una mayor eficiencia legislativa para sancionar las leyes que la sociedad demanda”.

Por otra parte, el bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio -como respuesta al escándalo que provocó el caso de “Chocolate" Rigau- trabaja en un proyecto de Ley que sería presentado esta semana, para unificar las Cámaras y reducir en un 40% el cuerpo legislativo con un importante recorte presupuestario.

Fuentes de la coalición opositora en la Cámara Baja bonaerense, afirmaron que “los equipos técnicos están trabajando en la letra fina del proyecto”. Y agregan: “Hay que modificar cerca de 50 artículos de la Constitución de la provincia que va a llevar un tiempo considerable y definir si la reforma se hace mediante una asamblea constituyente o por un plebiscito”.

Si bien ambos proyectos legislativos van en el mismo sentido que es la unificación de las Cámaras, el achicamiento del presupuesto legislativo y la cantidad de legisladores, su tratamiento quedará para el próximo año con una Legislatura renovada, supeditado a lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires el 22 de octubre.