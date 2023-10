Para Flor Destéfanis, Sergio Massa ofició de "ordenador del peronismo mendocino"

En medio del cierre de campaña de Unión por la Patria Mendoza, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, visitó los estudios de MDZ Radio y dialogó acerca de cómo se prepara su espacio de cara a las elecciones del domingo. La presidenta del Partido Justicialista (PJ) respaldó al candidato presidencial Sergio Massa y reconoció que -considerando el negativo desempeño electoral del justicialismo en la provincia y las diferencias existentes entre la dirigencia- él "ha sido como un gran ordenador del peronismo mendocino y todos nos hemos puesto detrás de su candidatura". En tanto, sostuvo que Javier Milei, aspirante de la Libertad Avanza, "canaliza el enojo del ciudadano con la política" y que provocó una "movilización del peronismo".

Tras lo ocurrido en los comicios provinciales del 24 de septiembre, donde el peronismo tuvo su peor performance electoral con 14% de los votos, Destéfanis consideró: "Nos propusimos dar vuelta la página rápido y entender que desde las últimas elecciones provinciales hasta acá era menos de un mes. Teníamos que ponernos a trabajar. Todos los dirigentes del peronismo tomamos la decisión de meternos de lleno en la campaña de Sergio Massa y de abrir los brazos, que el mismo Massa nos ha pedido. Lo estoy diciendo a nivel nacional con un gobierno unidad. Nos dijo 'ustedes en Mendoza, lo mismo'. Así que conformamos esta mesa que se lanzó la semana pasada para que Massa presidente. Estamos todos y todas e intentaremos durante este tiempo convivir".

La jefa comunal santarrosina, que logró la reelección, sumó al respecto: "Sin dudas, yo también creo que hay que dar discusiones y debates de qué es lo que pasó. Hay que hacer las autocríticas de lo que pasó en la elección provincial. También qué pasó que los intendentes no hemos podido todos capitalizar las elecciones en lo departamental y poder aportar eso a lo provincial o a lo nacional. Digo, hay que hacer también un mea culpa y un darnos los debates para poder reconstruir el peronismo porque tampoco sirve hacer como si nada hubiera pasado. Pero sí creo que Massa ha sido como un gran ordenador del peronismo mendocino y todos nos hemos puesto detrás de su candidatura, entendiendo que es el único que puede llegar a ser un presidente que puede trabajar por una Argentina que incluya a la provincia de Mendoza. Y en eso estamos".

"Luego, veremos de dar estas charlas que a puertas cerrada y, también, con los militantes y los que están en los territorios, que son los que también nos van a decir 'miren, en esto ustedes se equivocaron' Hay que bajar un poco al barrio, escuchar a todos y reconstruir el peronismo. De nada sirve la nostalgia de que nos fue muy bien en años que fuimos gobierno, ni que nos fue muy mal, sino que hay que mirar para adelante y reconstruirlo de acá a cuatro años (...) Yo entiendo que hay muchos peronistas que no votaron a la fórmula del Frente elegí, pero no dejan de ser peronistas y que, cuando en una reconstrucción demos una señal de unidad, de organización y generemos entusiasmo de que podemos gobernar Mendoza, todos esos dirigentes, militantes y compañeros van a estar y vamos a lograr gobernar de nuevo la provincia", comentó.

Sergio Massa y Flor Destéfanis.

En relación al fenómeno alrededor de Javier Milei, quien ganó las PASO de agosto tanto a nivel nacional como en Mendoza, Destéfanis señaló: "Necesitamos algún sociólogo que analice y nos diga bien cómo piensa el mendocino porque, sin duda -y nos pasa a nosotros en Santa Rosa-, la gente va votando distinto. Entonces está bueno para poder empezar a entender, pero no hay mucha ciencia en esto, sino que considero que el gran problema o lo que ha podido canalizar Milei es el enojo del ciudadano con la política más allá de los partidos".

Y agregó: "Me parece importante reconocer que a la gente no le alcanza, que le cuesta un montón, que tiene que trabajar horas extras y que realmente la situación no está fácil. El mismo Massa lo ha dicho y ha pedido disculpas por la situación económica, por las decisiones de este gobierno, por haber desilusionado a los que confiaron en el gobierno en el 2019 y que por ahí no pudimos cumplir las expectativas. Pero sí creo que frente a este escenario que se ha dado, el único que puede tomar las riendas y que tiene el coraje de hacer los cambios que se necesitan, de cambiar los ministros y de tomar el liderazgo del gobierno es Sergio Massa".

