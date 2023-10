La pregunta sobre los audios filtrados que incomodó a Carlos Melconian

Carlos Melconian brindó este miércoles una entrevista televisiva por LN+ y allí se volvió a pronunciar sobre las grabaciones difundidas en los últimos días y consideró que las explicaciones que dio sobre el tema fueron "suficientes".

"El tema está en la Justicia y terminó", respondió el elegido como ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich gane las elecciones del próximo domingo. Sin embargo, el periodista Pablo Rossi no pareció conforme y no dudo en mostrarse en desacuerdo con la respuesta del economista.

"No, no está terminado, Carlos. Vos me cerrás la respuesta así y yo quiero...", comenzó a responder el conductor del programa que comparte con Luis Majul cuando lo interrumpió Melconian ciertamente incómodo.

Acto seguido, el economista negó de forma contundente que sea él quien se escucha en los audios. "No son míos", ratificó con más seguridad su descargo realizado días atrás en La Noche de Mirtha Legrand. De todas formas, Rossi continuó consultándole sobre si era su voz la que se escuchaba. "No señor", respondió brevemente Melconian.

Además, el líder de Fundación Mediterránea confirmó que denunció el hecho en la Justicia. "Ya está denunciado. Hay que dejar que hable la Justicia. Hay que dejar que transcurra", recalcó.

Asimismo, descartó que la difusión del material haya afectado su relación con Patricia Bullrich o que perjudique el eventual resultado de Juntos por el Cambio en los comicios del 22 de octubre: “Electoralmente no nos afectó. El domingo a la noche vemos”, añadió.

"¿Por qué no hacés lo siguiente? Ya que te preocupa tanto. Dejá que opine la Justicia", le retrucó a Rossi y añadió en medio de la tensión: "Te estoy contestando, Pablo. Te dije que no, va a opinar la Justicia y dejar que transcurra".

“Pasado esto no le interesa a nadie y está el mal. Por eso esperé. Paró. Lo presenté en la Justica y dentro de un tiempo se va a saber”, concluyó el tema.