El legado de eskándalos, con K de kirchnerismo

Estamos frente al peor gobierno de la democracia argentina. Es una opinión, sí, pero también un hecho demostrable con datos y, fundamentalmente, con acciones lamentables. A lo largo de estos cuatro años hemos presenciado una estela de escándalos en todos los ámbitos. Desde decisiones polémicas durante la pandemia hasta casos de corrupción, la administración de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa ha dejado cicatrices en el estado de derecho, la sociedad y la economía. Repasar escándalo por escándalo sería escribir un artículo cuya lectura se alargaría por horas, pero con repasar alguno de ellos es más que suficiente y, ya que estamos en un país donde la memoria es un bien republicano, necesario.

Caos carcelario durante la cuarentena

Uno de los primeros escándalos que marcó la gestión fue la polémica decisión de liberar a más de 4.500 presos durante la cuarentena de 2020. La liberación de homicidas y violadores generó una reacción social masiva, expresada en un cacerolazo,

que finalmente llevó a una intervención de la Suprema Corte bonaerense. Sin embargo, el daño estaba hecho, y la inseguridad en Buenos Aires ha incrementado de manera abrupta. Estamos ante una administración que se ha puesto del lado de los delincuentes, dejando solos a los ciudadanos, basta con preguntarles esta terrible situación a los rosarinos que viven el flagelo del narcotráfico con un Estado que los ha abandonado.

Vacunatorio VIP

El escándalo por vacunación irregular en el Ministerio de Salud de Argentina, conocido como "Vacunatorio VIP", reveló la aplicación de vacunas contra la Covid-19 a personas que no cumplían con los protocolos establecidos. Desde ofrecimientos "bajo la mesa"

blanqueados por gente como Beatriz Sarlo, Horacio Verbitsky y el desvergonzado de Carlos Zannini, hasta la revelación de periodistas vacunados en las oficinas del Ministerio, el caso llevó a la renuncia del ministro Ginés González García. La situación

se agravó con la participación de su sucesora, Carla Vizzotti en el "VIP" y el uso de locales partidarios para la inscripción de voluntarios, todo en medio de la escasez de vacunas. Vizzotti, por cierto, sigue en su puesto y jamás respondió por haber

participado en ese bochornoso acto de corrupción donde hubo vacunas que se dejaron de poner a gente mayor para complacer a jóvenes amigos del poder. Hubo vidas que se perdieron, y nada pasó. Olvido, jamás.

Desprecio y burla a la cuarentena presidencial

En un acto de hipocresía, la familia presidencial violó la estricta cuarentena impuesta en 2020. Fotografías de una celebración en la residencia presidencial revelaron la falta de distanciamiento social y uso de mascarillas, contradiciendo las medidas dictadas por

el propio presidente Alberto Fernández, quien llamaba “idiotas” a quienes rompían las reglas. La tentativa de explicar la situación con mentiras fue finalmente desenmascarada gracias al trabajo incansable de la prensa, a quienes comenzaron llamando “mentirosos”, a pesar de que las pruebas eran contundentes. No solo fue aquella fiesta de la señora Yáñez, sino también varias visitas durante toda la pandemia, cuando el resto de la gente no pudo despedir a sus seres queridos. Es irónico cómo, quienes más hablan de “igualdad”, suelen ser los que terminan generando más “ciudadanos de primera” y “ciudadanos de segunda”, burlando la ley.

Lamentablemente el caso de la “Fiesta de Olivos” fue cerrado (legalmente, aunque no moralmente), con apenas tres millones de pesos entre el presidente y su esposa. Imagínense lo que eso significa con el “dólar Massa” a casi 900 pesos: 3.300. Eso costó

burlarse de todos los argentinos, tres mil trescientos dólares.

Ishii y la denuncia de complicidad con el narcotráfico

El intendente kirchnerista de José C. Paz, Mario Ishii, protagonizó un escándalo al ser filmado durante un cruce con empleados de la salud que reclamaban mejores condiciones laborales. Ishii admitió su complicidad al afirmar que "los tiene que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias". Resumamos entonces: el intendente de José C. Paz cubre a los trabajadores de la salud que usan las ambulancias para vender drogas. No hay, ni siquiera, necesidad de explicar la gravedad de lo que esto significa, pero Ishii sigue en su cargo sin problema alguno, sin consecuencia por sus actos, sin interpelación. La política kirchnerista ve normal que la “falopa” sea parte de los acuerdos con los trabajadores para mantenerlos calmados.

Mario Ishii, intendente de José C. Paz.

Represión y violencia policial

La cuarentena también dejó una huella de violencia, con 92 muertes registradas en manos de las fuerzas de seguridad. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) señaló casos de "gatillo fácil", muertes bajo custodia,

femicidios y desapariciones forzadas, atribuyendo la responsabilidad a la decisión de las fuerzas de seguridad de controlar el cumplimiento de las medidas de aislamiento. No podemos olvidar los nombres de Facundo Astudillo Castro y Francisco Cruz, en

Buenos Aires; la de Luis Espinoza, en Tucumán; y la de Carlos Orellano, en Santa Fe. No podemos dejar de exigir justicia.

Acto obsceno en la Cámara de Diputados

El diputado kirchnerista Juan Emilio Ameri protagonizó un acto obsceno durante una sesión en la Cámara de Diputados en 2020, tocando y besando los senos de una mujer en plena transmisión. Ameri renunció a su banca, pero como hemos visto con Insaurralde, sobran en este espacio político los hombres que no pueden contenerse, por lo visto.

Audios, insultos e internas

Después de la aplastante derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones de medio término en 2021, se filtraron audios de Fernanda Vallejos diputada por el Frente de Todos (hoy Unión por la Patria, otro nombre, misma banda), que hizo implosionar -

más- la interna en el kirchnerismo. Con una catarata de críticas e insultos, Vallejos apuntó contra Alberto Fernández, Santiago Cafiero, y el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, entre otros. "Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el okupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo", comenzó diciendo la legisladora en la grabación.

Y continuó: "obviamente, se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada ni tampoco ha aprendido nada de Néstor ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar su núcleo de inútiles que están ahí de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política en el Gabinete porque el jefe de Gabinete es un payaso". Fernanda Vallejos.

¿Qué se podría decir que no se haya dicho ya?

Vallejos sigue allí, ahora haciendo campaña por Sergio Massa, a quien seguramente ha insultado varias veces también. “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva”: Alberto Fernández nos dejó muchas cosas, nada buenas, claro. Nos dejó inflación de tres dígitos, nos dejó alianzas con criminales, nos dejó ataques a la Justicia, nos dejó una presidencia débil (porque se borró, y ahora “gobierna” Masa) y, fundamentalmente, nos dejó mucha, mucha vergüenza. Y si hubo un episodio que nos dio pena ajena, fue aquel donde, junto con Pedro Sánchez, presidente español, soltó aquella frase de “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa”. Para colmo, atribuyó aquella frase al escritor Octavio Paz, y bueno… no, era más una canción de Litto Nebbia que, por lo visto, es de lo poco que le ha quedado en la memoria al presidente.

Cronología de un avión iraní-venezolano

Lo que comenzó con denuncias por redes sociales se convirtió en una situación sumamente grave, en junio de 2022. Todo inició con el Boeing 747-3B3 (M), matrícula YV3531, de origen venezolano-iraní fue retenido en Argentina, generando controversia debido a su conexión con Gholamreza Ghasemi, miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El FBI compartió información sobre la asociación de Ghasemi con grupos terroristas, y la justicia argentina lo imputó por terrorismo. El avión también está vinculado a un viaje de Nicolás Maduro a Irán. Estados Unidos solicitó la confiscación del avión por violar leyes de control de exportaciones.

Además, se revelaron nexos entre la tripulación y el asesinato de un fiscal paraguayo. Durante toda esta trama, el gobierno argentino intentó siempre disminuir la importancia de lo que acá sucedía. De hecho, el hoy candidato a vicepresidente en la fórmula oficialista, Agustín Rossi, quien en ese momento era el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), planteó que se trataba de una clase de manejo. ¿Se entiende cómo tratan la seguridad de la Argentina? Es una burla, una muy peligrosa. Estamos hablando de los mismos que cometieron dos atentados en la Argentina, y los mismos que hoy, aliados de Hamas, están en guerra con Israel.

Alianza con dictadores y criminales

El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa demostró ser aliado de dictaduras en la región, retirando el apoyo a una demanda sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La cumbre de la Celac en 2023 reveló el respaldo a

dictadores como Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, a pesar de la movilización de demócratas argentinos y la comunidad venezolana que, con la consigna “Dictadores Nunca Más”, evitó que Maduro ingresara a suelo argentino.

A eso hay que sumarle, como si fuera poco, que Fernández le ofreció en 2022 a Vladímir Putin, que la Argentina fuese la “puerta de entrada”. Eso pasó dos semanas antes del inicio de la criminal invasión rusa a Ucrania.

Cecilia Strzyzowski

La desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski es un acto brutal y sin justificación, y es también la muestra de cómo el poder, en este caso representado por “el clan Sena” y por el hoy derrotado gobernador Jorge Capitanich, se ha acostumbrado a la absoluta impunidad. Esa que debemos terminar. Cualquier entidad que haya guardado silencio frente a este horrendo crimen es inaceptable. La violencia de género no debe ser tolerada ni encubierta por ninguna facción política, y mucho menos encubierta.

El caso "Chocolate" Rigau y el negocio de la política

Julio Segundo "Chocolate" Rigau, con 49 tarjetas de débito, representa el oscuro negocio de la política kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. Malversación de fondos públicos, sueldos a asesores fantasmas y un sistema de "ñoquis" que donan sus

sueldos a cambio de beneficios personales, todo bajo la complicidad de legisladores. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuántos "Chocolate" Rigau hay por ahí? Julio Segundo "Chocolate" Rigau.

Escándalo de Martin Insaurralde y Sofía Clerici

A pocos días de las elecciones de 2023, Martín Insaurralde, hasta hace nada jefe de Gabinete de Ministros de Axel Kicillof, se vio envuelto en un escándalo tras la difusión de fotos y videos en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. Las imágenes mostraron

lujos y regalos, lo que llevó a denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión, forzando su renuncia. Porque el gobernador Kicillof no fue capaz de echarlo, como correspondía. Para ellos más de 200 viajes es algo normal en un funcionario

público. La respuesta de su espacio fue tan vergonzosa como las fotos y videos que han salido en redes sociales, comenzando por las de Sergio Massa, poniendo el acento en Clerici y no en Insaurralde, tal cual hizo Alberto Fernández cuando dijo aquella frase

infeliz de “mi querida Fabiola”.

¡No más!

Este (des)gobierno ha dejado un legado de escándalos que han afectado a todos los sectores de la sociedad argentina. En medio de una crisis moral, económica y social, el llamado a un cambio resuena fuerte a días de las elecciones, con la esperanza de

restaurar el orden, la transparencia y la dignidad que los argentinos merecemos. No se trata simplemente de elegir entre propuestas políticas, sino propuestas de un país, del futuro de nuestros hijos. El de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, es

el cuarto gobierno kirchnerista, y tenemos la oportunidad de hacer que sea el último.

No más escándalos, no más bolsos, no más yates; orden y democracia. Elisa Trotta Gamus.

* Elisa Trotta Gamus, defensora de derechos humanos y miembro fundadora del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER)