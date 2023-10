Con la presencia de Macri en el cierre de campaña, Patricia Bullrich prometió terminar con el kirchnerismo

Acompañada de Mauricio Macri, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cerró su campaña nacional en el municipio de Lomas de Zamora. Esta vez, el candidato no fue la única oradora, ya que también habló en la previa Guillermo Viñuales, el postulante a intendente de Lomas. Acto seguido, fueron los turnos de Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Néstor Grindetti.

Estuvo acompañada por su compañero de fórmula, Luis Petri; y el candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti. También participaron el eventual jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, el elegido ministro de Economía, Carlos Melconian, María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich, entre otros referentes de Juntos por el Cambio.

Pasadas las 18 horas Bullrich subió al escenario al ritmo de Tan Biónica, animando a la militancia y acompañado de Macri junto a las demás figuras del espacio opositor.

Al tomar la palabra, Bullrich primero se dirigió al público presente y disparó contra el oficialismo: "Estamos en el último acto de la penúltima estación. La última es el 21 de noviembre ganando el balotaje y la presidencia. O en primera vuelta quizás. Este domingo es un día muy especial, vamos a terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre".

"La pornografía brutal de Insaurralde ha sido lo que no ha llenado el vaso de 20 años de robo de la Argentina. Hemos visto la corrupción kirchnerista, una escena que todos los argentinos sabíamos. Vimos a Insaurralde descorchando el champagne en el yate mientras una mama está desesperada y un jubilado que no le alcanza la plata", arremetió contra el exfuncionario de Axel Kicillof.

Acto seguido, arremetió contra el gobernador bonaerense por el episodio y le recordó la expropiación de YPF: "¿No sabía lo que estaba pasando al lado suyo? Decía que le hablaba por WhatsApp, que no veía a su jefe de Gabinete y no le llamaba la atención. Ha sido no sólo el cómplice, sino que ha dejado la deuda más importante que hemos tenido en el último tiempo".

"Por primera vez, en los cuarenta años de democracia, el cambio tiene más fuerza y más poder que el kirchnerismo. E cambio es mayoría en los votos, con 10 gobernadores, 500 intendentes, con legisladores, con senadores para sacar las leyes que el cambio necesita. Por eso la mafia tiene miedo", sumó Bullrich.

En otro tramo de su discurso, le dedicó cuestionamientos al sindicalismo por no criticar la situación económica del Gobierno y apuntó contra Hugo Moyano y Luis Barrionuevo: "Luché siempre contra las mafias. Conozco a los Moyano que están del lado de Massa y a los Barrionuevo que están del lado de Milei".

Luego, apuntó sus cañones contra el ministro de Economía al que calificó como "el peor" y señaló que "lo único que le importa es el poder". "En el debate le hice una pregunta a Massa, le dije, ¿cuándo vas a dejar de afanar? Tenemos la respuesta: el 10 de diciembre dejan de afanar porque venimos nosotros. A partir del 10 de diciembre, el que roba va preso. Se les acaba la joda", insistió.

Bullrich disparó con dureza contra Javier Milei y subrayó que sus ideas son "malas y peligrosas". "De golpe cambiaron y de golpe apareció la gente de Massa. Massa tiene más gente en la lista de Milei que en su lista, están ahí escondidos. ¿Dónde tiene la casta? Adentro".

Sobre el final, manifestó: "El que las hace las paga. Les propongo un cambio definitivo y verdadero para devolverle al país y a la provincia lo que nos robaron. Reflexionamos, de un lado tenemos los que hace 20 años nos vienen destruyendo el país y otro que te dice 'dolariza sin dólares, vende tus órganos y libera las armas'. El único cambio real de la Argentina es Juntos por el Cambio".

"No me asustan los que tenemos enfrente. Nos falta el voto de cada uno de ustedes, vayan a buscarlos. El cambio es ahora y para siempre. Vamos argentinos", cerró la candidato de Juntos por el Cambio.