Qué respondió Javier Milei cuando le consultaron si Sergio Massa es kirchnerista

A cinco días de las elecciones generales, Javier Milei compartió su análisis sobre los posibles resultados del próximo domingo y reconoció que por ahora no se encuentra en posición de ganar en primera vuelta, por lo que debería afrontar un hipotético balotaje.

"Aún no estamos en primera vuelta, pero el error estadístico nos podría salir hacia nuestro lado, y nos podría poner en primera vuelta", aclaró.

En ese sentido, el líder de La Libertad Avanza destacó que su espacio está llevando adelante "un trabajo enorme" para la fiscalización: "Estamos sumando fiscales, tres mil por día”, dijo.

Respecto a los comicios, el libertario recalcó que será él quien le ponga "la tapa al ataúd del kirchnerismo" en caso de ser vencedor. Sin embargo, cuando le consultaron si Sergio Massa forma parte del movimiento político, se mostró dubitativo al responder.

"Eso no es un problema mío, es un problema de él. No sé, digo, qué sé yo. Yo no me meto en lo que hacen los otros espacios. Bastante tenemos por resolver los que están en el mío", terminó contestando.

Por otro lado, Milei le abrió la puerta a la posibilidad de que "una parte del peronismo" se sume a su espacio en caso de ser electo. Sin embargo, aclaró que "claramente no son los kirchneristas".

El economista también confirmó que ya se está incorporando a dirigentes "heridos", tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio y reveló que es un trabajo a cargo de Guillermo Francos, elegido como ministro del Interior si es electo.

"¿Cuál es el rol de Guillermo Francos? La ambulancia política. La ambulancia ya está funcionando. Ya hay heridos, Guillermo va y los rescata", expresó sin dar muchas pistas de nombres.

Al ser consultado sobre si ya ingresaron dirigentes de otros espacio, Milei contestó: "Obvio. Todavía no es oficial, hay gente que está esperando que se caiga la vieja estructura". "Todos los que quieran venir van a ser recibidos y todos los que quieran trabajar por esta Argentina liberal los vamos a recibir", cerró.