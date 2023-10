Lisandro Nieri: "Hay que parar esta máquina de hacer pobres"

Este domingo 22 de octubre el pueblo argentino volverá a las urnas para elegir quién asumirá el cargo en la Presidencia de la Nación en diciembre. Los cinco candidatos ya están en sus cierres de campaña realizando encuentros en distintos puntos del país. En el día de ayer, Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, vino a Mendoza para su presentación final.

Lisandro Nieri, diputado nacional por el Frente Cambia Mendoza, estuvo en el estudio de MDZ Radio 105.5 FM y habló sobre el actual panorama político y lo que puede suceder en la elección de este fin de semana: "Siempre la última votación es la más importante, creo que Argentina se juega un montón de cosas el día domingo. Somos un país con con altísimas potencialidades, pero lamentablemente con una economía muy desordenada y una gran crisis educativa. Los 20 años de populismo nos han hecho un daño irreparable. No existen, como algunos postulan, soluciones mágicas que en dos días los cajeros escupen dólares y vamos a cobrar nuestro sueldo en dólares. Son lindos los jingle de campaña, pero de imposible realización".

Respecto al gobierno actual y al candidato a presidente del partido oficialista, Sergio Massa, dijo: "Soy optimista respecto de lo que viene. Lo sombrío y lamentable es lo que tenemos hoy, ahora ya entramos en las opciones a elegir. Reelegir a Sergio Massa es seguir con una inflación y con las escuelas que no dan clases. Continuar con esto es seguir con los Chocolate, la numerología, los yates y todo eso. Por supuesto que todo plan de estabilización tiene unos meses complejos, pero son pensando en un mediano plazo de un país que empiece a recuperarse, crecer, tener algún desarrollo económico, sino no va a haber recetas mágicas. Esta inflación destroza los alquileres, el crédito, los ingresos de la gente, y los mismos que los destrozan le quiebran las piernas a la gente. Tienen que trabajar en parar esta máquina de hacer pobres".

"Nada afecta más la vida cotidiana que estos niveles de inflación. Hay tres países que tienen los niveles de inflación por sobre los tres dígitos como Argentina, todos los otros países del mundo lo resolvieron. Tener una economía ordenada es el principio de la solución. Obviamente todos los casos de corrupción kirchnerista son parte del gasto, a mí me llama la atención que solo Patricia Bullrich pusiera esto en la discusión en los debates. Tanto se habla de casta, pero no se condena los actos de corrupción. Es inadmisible que Javier Milei no hable de la corrupción. Sergio Massa obviamente no va a decir nada porque es su equipo", agregó también haciendo mención al candidato libertario y la candidata radical.

Javier Milei y Sergio Massa, los principales apuntados por Lisandro Nieri.

Además, se refirió a la nueva fuerza política, La Libertad Avanza, que emergió este en el país con la figura de Javier Milei. "Estos líderes emergentes han sucedido en muchos lugares del mundo y llama la atención que en Argentina no haya aparecido antes una figura de esta naturaleza. Se entiende absolutamente el enojo de la gente, cuando uno llega a una situación de problema tiene dos opciones, o destruir todo o llegar construyendo. La solución no es llegar con una topadora y tirar todo, hay que ser eficiente y dejar de gastar improductivo. Sería imposible la desaparición del Estado, tiene materias como la defensa, educación, salud, todo tiene que ser liderado por el Estado", sentenció.

"Hay que ser eficientes del gasto, cuanto más eficientes seamos por ese lado, se va a terminar la emisión y con eso la inflación va a estar en un nivel razonable como tienen Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, nuestros vecinos. Acá el único culpable de lo que está pasando es el gobierno que sistemáticamente hace 20 años gasta sin importarle el equilibrio fiscal. Lo triste en Argentina es que que las demandas sean las mismas que hace 20 años, no evolucionamos", concluyó reflexionando.