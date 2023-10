“Le inflaron los votos a Milei”: Miguel Ángel Pichetto explotó contra los gobernadores del oficialismo

Miguel Ángel Pichetto estalló contra los gobernadores del peronismo en distintas provincias y los acusó de "inflar" el resultado de Javier Milei en las PASO, donde resultó vencedor.

"Milei fue inflado por el voto del kirchnerismo, de La Cámpora y del peronismo, y lo hicieron con toda la intencionalidad. Un montón de gobernadores se hicieron los boludos y le inflaron los votos a Milei. Es ilógico pensar que en Tucumán o Salta gane", disparó.

Según el razonamiento del Auditor General de la Nación, el candidato presidencial de La Libertad Avanza quedaría afuera de una eventual segunda vuelta, dejando la definición entre Patricia Bullrich y Sergio Massa.

"El domingo vamos a estar en el balotaje, tengo una visión que contradice a las encuestas. Un balotaje entre la coalición que gobierna y está en decadencia", expresó por Radio 10.

Por otra parte, Pichetto apuntó contra el peronismo en el marco de las celebraciones que realizaron por el Día de la Lealtad. "Hoy el peronismo es el planero, se vuelca a la izquierda, alientan a Palestina, están pelotudeando con Bolivia, Venezuela, Nicaragua, aparecen los curistas villeros", aseveró.

Y en ese sentido, expresó no estar arrepentido de haber dejado las filas del histórico partido para sumarse a Juntos por el Cambio. “Yo estoy acompañando a Patricia Bullrich. Me fui de este peronismo y no voy a volver por más que Massa llame a una unidad nacional", finalizó.