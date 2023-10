El incómodo momento que vivió una abogada en la causa Bento

Este miércoles se retomaron las audiencias en la causa que tiene a Walter Bento como principal acusado. Apenas comenzó la jornada, la abogada Gianina Bravi solicitó que se aclare por qué googlearon su nombre durante la audiencia del 5 de octubre y pidió que se le informe qué fue lo que sucedió y si la están investigando. El disparador fue que en la transmisión de la audiencia por YouTube se observa que mientras interrogaba a uno de los testigos alguien que maneja la transmisión buscaba información suya en la web.

"Quiero poner en conocimiento una situación que sucedió el 5 de octubre en la retransmisión por YouTube", manifestó ante la presidenta del Tribunal Oral Federal N°2, Gretel Diamante. "De lo sucedido me enteré con posterioridad. Al revisar las preguntas que le hice al comisario Rivera noté esta circunstancia que lógicamente no me había percatado en la audiencia. Afecta a mi persona como mujer y también los derechos de mi defendido", advirtió Bravi.

En concreto, en las imágenes que se ven en la transmisión online se puede observar el escritorio de una computadora. Estaba preguntando Bravi y mientras se escucha el interrogatorio alguien coloca el nombre de la abogada en el buscador. "En dicha audiencia cuando le estoy haciendo preguntas al comisario Rivera, en el video no sale la pantalla completa. En un momento hay un buscador de Windows y alguien googlea mi nombre. Aparecen tres resultados. Queda eso en la pantalla con el cursor en el primer resultado y abre una página. Esto que estoy relatando duran algunos segundos", explicó ante el tribunal la abogada.

Según Bravi, que defiende al abogado Facundo Alzogaray, se sintió intimidada al ver lo que había ocurrido. "Me molestó. Me incomodó. No supe qué hacer. Decidí grabar la pantalla y se las mostré a mis defendidos. No me estoy victimizando ni nada por el estilo. A mis defendidos, cuando se los imputó, se usó la página web de nuestro estudio como prueba de cargo por la rama del derecho en la que estaban especializados. Yo no sé cuál es la intención pero es incómodo para mi y para ellos", disparó y pidió que se determine quién puso su nombre en el buscador y el motivo.

"Entiendo que el tribunal tiene la capacidad de disciplina y lo pongo en conocimiento. Para que se me informe qué fue lo que sucedió y si se me está investigando. No vi a que a ningún otro colega los estén googleando mientras tienen intervención en el proceso", subrayó.