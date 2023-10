Video: la durísima dedicatoria de Florencio Randazzo a Sergio Massa y a Axel Kicillof en el Día de la Lealtad

Coincidiendo con las celebraciones del Día de la Lealtad peronista, Florencio Randazzo lanzó un video en sus redes sociales donde criticó con dureza a los principales candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa y Axel Kicillof.

En el breve audiovisual de 15 segundos, el candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti cargó primero contra el ministro de Economía: con el himno de Estados Unidos de fondo, le recordó su paso por la Ucedé.

Acto seguido, aparece la imagen del gobernador de la provincia de Buenos Aires acompañado de acordes del viejo himno soviético y con la leyenda: "Ni de izquierda".

Por último, el video finaliza con la imagen del ex ministro del Interior y Transporte junto al gobernador de Córdoba y acompañados del lema: "Peronistas".

Horas antes, Randazzo había disparado contra el acto encabezado por el espacio oficialista este martes en Sarandí. "El día de la lealtad pasó a ser el día del oportunismo político. No se dejen engañar compañeros, el peronismo es otra cosa, no es Massa ni Kicillof. Y la lealtad es con el Pueblo, no con los cargos", recalcó el exfuncionario de Cristina Kirchner en la red social X.