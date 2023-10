Un referente de Bullrich explicó cómo usarían a las FFAA para combatir la inseguridad

Marcelo Rozas Garay, quien se desempeñó como subsecretario de Gestión de Riesgo de Desastre del Ministerio de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri (entre 2015 y 2019), visitó Mendoza este lunes para participar de la charla “La defensa nacional y las Fuerzas Armadas”, la cual fue llevada a cabo en la Fundación Mendocinos por el Futuro. Rozas Garay, que es coronel retirado, forma parte del equipo de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con quien ya trabajó durante su paso por la cartera de Seguridad.

En diálogo con la prensa, el exfuncionario se refirió al panorama que enfrenta la Argentina en materia de Seguridad al aseverar que "hay mucho para hacer". "Específicamente vengo con el mensaje y las propuestas que tenemos en torno a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas, que tienen una actividad complementaria con la Seguridad. En este sentido, Patricia Bullrich ha sido clara sobre la necesidad de ir modificando las leyes que haya que modificar, emplearía a las Fuerzas Armadas en una función complementaria de la Fuerza Federal. Es decir, si los niveles de inseguridad se incrementan, no debemos descartar, previa modificación de leyes, entrenamiento y equipamiento adecuado. Pero vivimos una situación no solamente de inseguridad, sino de indefensión en nuestro país".

Respecto a cómo se encuentran las Fuerzas Armadas en comparación de los países de la región, Rozas Garay evaluó: "Diría que la situación no es muy buena. Hoy tenemos un presupuesto equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno. El promedio en Latinoamérica es 1,5%. Nuestros vecinos, alguno de ellos tienen un 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Hay una situación de pérdida de capacidades militares, grandes problemas con el equipamiento, falta de tecnología... Así que hay un trabajo por delante bastante importante. Y reequipar a Fuerzas armadas es un proceso no de un año, sino que lleva cuatro, cinco, ocho o diez años. Hay una tarea importante por delante. Creo que hay consenso en el diagnóstico en todas las fuerzas políticas".

Patricia Bullrich y Marcelo Rozas Garay cuando ambos se desempeñaban en el Ministerio de Seguridad.

La fórmula Patricia Bullrich-Luis Petri tiene como eje de campaña meterse de lleno en Rosario, Santa Fe, en lo que refiere a la dura realidad delictiva vinculada al narcotráfico. Incluso, un mes atrás Bullrich señaló que -de ser electa- va a "desplegar 5.000 efectivos federales para controlar los movimientos de todas las bandas, una por una. Pondremos en marcha el Comité de Emergencia.

Sobre las ideas planteadas por Bullrich en ese orden, Rozas Garay comentó: "Lo que plantea Patricia Bullrich es que, primero, hay una actividad con las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe y ella ya ha anunciado un refuerzo de fuerzas federales de Gendarmería y lo que se está marcando hoy es un apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, con lo que permite actualmente la ley. Es decir, que hay una secuencia y una gradualidad en la forma de actuar. Seguramente hay que actuar a través de la obtención de una labor de inteligencia previa, de inteligencia criminal. No se puede ir a ciegas a ver qué es lo que pasa. Es una tarea integral. No solamente es cuestión de mandar fuerzas, sino también es hacer un trabajo de inteligencia y con las autoridades locales. La solución no viene desde arriba si no hay un trabajo con el intendente, con el gobernador y con la futura presidenta".

Por otro lado, fue consultado acerca de si Argentina está condicionada por las potencias del mundo para mejorar sus fuerzas armadas en defensa interior y exterior. A lo que respondió: "No sé si la palabra es condicionada... Sí hemos tenido algunos problemas de equipamiento. También hemos tenido una política exterior bastante errática, de un lado y del otro. No echaría las culpas afuera, sino miraría cuál es la política que hemos tenido. Nosotros estamos estratégicamente posicionados y de acuerdo a lo que han venido trabajando los equipos de política exterior con las democracias occidentales. La Argentina ha sido activamente un aliado extra OTAN. No hemos perdido esa condición y también trabajamos en una integración parcial con las fuerzas regionales. Eso no quita que un país como la Argentina pueda comerciar con cualquiera de las potencias, pero miraría primero hacia adentro. Creo que primero tenemos que resolver el problema de dónde nos vemos nosotros".

Por último, teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio ya gobernó entre 2015 y 2019 y no pudo lograr la reelección, Rozas Garay admitió que "en algunas cuestiones nos hemos quedado a mitad de camino. Ha habido una autocrítica y un análisis de lo realizado en todas las áreas. Desde el área de bienestar hasta la dificultad de encarar un proceso de equipamiento. La próxima gestión no es la continuidad del anterior, sino con lecciones aprendidas y con autocrítica. Hay un núcleo".