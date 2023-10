Un exministro de Macri advirtió sobre una posible decisión de Massa que encendió las alarmas en el oficialismo

Alfonso Prat Gay se metió en la previa de las elecciones generales del próximo domingo y especuló cómo puede impactar una derrota de Unión por la Patria en la continuidad de Sergio Massa como ministro de Economía.

"Obviamente que si pasa (al balotaje) él va a intentar sostener esto pero me parece que no lo va a poder hacer. Y si no queda Massa imagino que renunciará", disparó en declaraciones por Rivadavia.

Además, el exministro de Mauricio Macri afirmó que las últimas medidas del actual titular de hacienda generaron "un virtual feriado cambiario" hasta después de los comicios y apuntó contra los allanamientos impulsados en la city porteña para contener la suba del dólar.

De todas formas, Prat Gay no descartó que estos anuncios impacten en la actividad de los bancos para los próximos días y recalcó que no se puede mantener este panorama hasta la segunda vuelta, estipulada para el 19 de noviembre,

"Creo que el otro lugar, además de dólar Blue, donde va a haber que estar muy atentos es la parte bancaria, porque obviamente que no se van a animar a decretar un feriado bancario si no están yendo por el cambiario y ahí es donde puede también respirar la cuestión", explicó.

Asimismo, el exfuncionario de Juntos por el Cambio acusó a Massa de gastar "3 billones de pesos para su campaña" desde su derrota en las PASO. "Es un combo como nunca hemos visto en nuestra historia y mirá que hemos tenido crisis", concluyó.