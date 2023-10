Luis Petri: "Estamos convencidos de que vamos a estar en el balotaje"

Las elecciones nacionales están a la vuelta de la esquina, este domingo 22 de octubre los argentinos votaremos candidatos y candidatas a la presidencia de la Nación. En los días previos, las distintas fuerzas políticas están realizando sus cierres de campaña en distintos puntos del país. En el día de hoy, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llegará a Mendoza para el acto final.

Luis Petri, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y realizó un análisis del actual panorama político a pocos días de ir a las urnas. En primer lugar, mostró seguridad por parte del partido radical y apuntó contra Sergio Massa: "Estamos convencidos de que vamos a estar en el balotaje, pero no sabemos si contra Massa o Milei. Lo cierto es que hay una voluntad de cambio por parte del pueblo argentino. Sergio Massa es el ministro de Economía del peor gobierno de la historia y que ha sido protagonista de este desastroso manejo de la economía, ya que ha traído 2 millones de pobres nuevos, ha incendiado la economía con 140% de inflación interanual y lo único que promete son planes por platita de corto plazo que los vamos a terminar pagando con más inflación".

"Entonces, en este contexto, sin lugar a dudas quienes podemos generar un cambio profundo que sea sostenible en el tiempo somos Juntos por el Cambio, porque tenemos más de diez gobernadores, 500 intendentes, tenemos la primera minoría y la vamos a tener en las cámaras. Esto garantiza que cuando lleguemos el 10 de diciembre vamos a cambiar este rumbo decadente de la República Argentina. Queremos una Argentina del orden, que permita a los que quieren producir que produzcan, que garantice la llegada de inversiones y la generación de puestos de trabajo, que luche por bajar la inflación y la inseguridad", explicó.

Después, arremetió contra el candidato libertario: "Probablemente el electorado más joven siga aferrado a las ideas de Javier Milei, más allá de que cuando vos las discutís son todas inviables. Esta idea de dolarizar la economía sin dólares nos puede dar una hiperinflación y puede arrastrar a todos los argentinos a la pobreza. La idea de romper con el Mercosur, con todos los perjuicios que le trae a Mendoza porque la economía de la provincia es altamente dependiente en lo que hace a su sector exportador con Brasil. O la idea de contaminar libremente los ríos en una provincia que vive del agua de su río porque no tiene régimen de lluvias".

"Todas y cada una de las ideas de Javier Milei me parece que están siendo rebatidas, cuestionadas y que empiezan a generar miedo en muchos argentinos porque se dan cuenta de que no serían viables ya que no tienen el músculo político como para llevarlas a cabo y lo único que garantizaría es un nuevo fracaso. Ahí es donde nosotros tenemos una gran fortaleza, porque no solamente proponemos un cambio, sino que lo podemos hacer posible ", agregó.

Patricia Bullrich, Horacio Larreta y Luis Petri en un acto de Juntos por el Cambio.

Por último, explicó la decisión que tomó Patricia Bullrich de incluir a Horacio Rodríguez Larreta dentro de su equipo: "No solamente estamos pensando en la campaña, estamos pensando en gobernar el 10 de diciembre y Larreta, además de haber sido jefe de Gobierno de la Ciudad, fue jefe gabinete durante ocho años en la gestión de Mauricio Macri, nosotros creemos que suma a la hora de implementar y aplicar los cambios que propone Patricia".

"En este momento electoral, somos conscientes de que consolidando los votos de la interna y sumando muchos de los que no fueron a votar que es electorado de Juntos por el Cambio, tenemos garantizado el pasaje a la segunda vuelta y tenemos la responsabilidad de luchar para cambiar la Argentina. Nosotros tenemos una historia en esto, no somos unos recién llegados, somos los que terminamos el kirchnerismo, los que denunciamos la corrupción y el saqueo de la Argentina. Ahí no estaban los libertarios, entonces tenemos la responsabilidad de defender ese cambio y de garantizar terminar con el kirchnerismo en la República Argentina", cerró.

Escuchá la nota completa: