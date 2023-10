Luis Petri: "Nosotros tenemos una historia a la hora de enfrentar al kirchnerismo"

Luis Petri, candidato a vicepresidente de la Nación en representación de Juntos por el Cambio, dialogó con MDZ y se refirió a la contienda que enfrentará junto a su compañera de fórmula, Patricia Bullrich, este domingo 22 de octubre. Entre otros temas abordados, el dirigente radical oriundo de Mendoza aseguró sentirse convencido de que su espacio "va a estar en el balotaje" y, además, lanzó duras críticas contra el aspirante de la Libertad Avanza, Javier Milei, al señalar que "él no denuncia corrupción" y que JxC tiene "una historia a la hora de enfrentar al kirchnerismo".

- ¿Cómo manejás la ansiedad y la incertidumbre faltando tan pocos días para las elecciones?

- Trabajando, trabajando y trabajando. Es una semana donde no vamos a definir solamente cuatro años de la Argentina que viene. Vamos a definir muchos años más y Juntos por el Cambio es la única fuerza política que puede representar un cambio real, profundo y posible. Entonces, lo hemos hecho llegando a todas las provincias del país con nuestras propuestas, nuestro equipo y con la fortaleza de una fuerza política que tiene más de 500 intendentes, 10 gobernadores y que tiene el liderazgo de Patricia, que puede garantizar el cambio con gobernabilidad, algo que no lo puede garantizar Javier Milei y menos Sergio Massa. Massa no es el cambio, es la continuidad de un gobierno que ha destrozado la economía y que se ha llevado puestos a millones de argentinos. Entonces, esta última semana va a ser intensa. Están los cierre y donde vamos a estar aprovechando cada oportunidad que tenemos para hablarle a los argentinos de lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre: cómo vamos a resolver los problemas porque de eso se trata. Es el sprint final y estamos convencidos de que vamos a estar en el balotaje.

- Gane quien gane, ¿qué tan "caliente va a estar la papa" para quien asuma el 10 de diciembre?

- Ya la situación es crítica, pero no lo sabemos porque estamos gobernados por por tres irresponsables que son Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que con tal de debe de buscar unos votos, lanzaron un plan platita que es un jubileo de bonos y de aumentos que se le terminan escurriendo de las manos a las personas porque es el plan para hoy e inflación para mañana. Todos sabemos que estas medidas son de neto corte electoralista porque suponen aumentos por única vez y lo único que van a generar es un impacto enorme en la inflación. La inflación es una máquina de generar pobreza en la Argentina. Con Sergio Massa como ministro de Economía, las consecuencias de su gestión han sido 2 millones de pobres más y una inflación del casi 140% anualizada. Entonces, está claro que este Gobierno no hace nada por desalentar la inflación, muy por el contrario, la promueve y la promociona porque -de alguna manera- está buscando que cada vez la dependencia de los argentinos frente al Estado sea mayor.

Hace hace diez años el 32% de los argentinos recibía algún tipo de asistencia del Estado. Esa cifra a fines del 2022 trepó al 52% de gente que recibe alguna pensión no contributiva, alguna tarjeta alimentar, una Asignación Universal por Hijo o un plan potenciar trabajo. Entonces este gobierno ha multiplicado la pobreza y, en definitiva, te quiebra las piernas multiplicando la pobreza y te piden que te aplauda las muletas de asistencia. Entonces nosotros decimos hay que cambiar el modelo y apostar a un modelo de producción, trabajo e inversión privada, donde hay que achicar el Estado donde tiene que prestar buenos servicios, pero siendo eficiente y a un costo más bajo.

Los únicos que estamos en condiciones de hacerlo somos los de Juntos por el Cambio. Y lo digo apelando a la historia... Fuimos nosotros los que frenamos al kirchnerismo durante todo este tiempo. Fue Juntos por el Cambio el que se enfrentó al Gobierno y a sus integrantes cuando intentaban avanzar contra el campo. Fue Juntos por el Cambio el que defendió la propiedad privada con la gente en el intento de apropiación de Vicentín o de las usurpaciones en la Patagonia. Fue JxC el que impidió que colonizaran el Poder Judicial y destituyeran a los miembros de la Corte garantizando la independencia del Poder Judicial. Y fue el que en la pandemia se plantó frente al Gobierno y no solamente denunció el robo de vacunas y la fiesta clandestina en Olivos, sino que salió a defender las libertades de todos los argentinos acá para que abrieran las escuelas y para que permitieran trabajar. Entonces, nosotros tenemos una historia a la hora de enfrentar al kirchnerismo y a la hora de impedir que avance sobre la República. Y esa historia nos valida a la hora de decir que somos la fuerza que puede terminar con el kirchnerismo y este populismo que tiene secuestrado a la Argentina hace más de 20 años.

- Teniendo en cuenta todos esos antecedentes que mencionás -como lo ocurrido en la pandemia-,¿qué pasó en el medio para que la gente se fuera de Juntos por el Cambio y se inclinara por una opción más radicalizada como la de Javier Milei?

- Por eso es importante este recordatorio y dar cuenta de lo que hicimos porque nosotros toda esta historia no somos los responsables de la crisis que vive el país. El principal responsable es el kirchnerismo que de los últimos 20 años gobernó 16. Yo entiendo la angustia de la gente y que por ahí busque darle un escarmiento, tenga bronca y utilice como instrumento a Javier Milei. Pero, más allá de ese llamado de atención en las PASO, lo cierto es que Javier Milei no puede gobernar el país. No tiene el músculo político para hacerlo y sus ideas nos conducirían a un salto al vacío. La implementación de cada una de sus ideas serían desastrosas para el país y se agravaría la crisis actual. Nos llevarían decididamente a una hiperinflación en materia económica. Ni hablar de otras propuestas que tiene, que claramente generaría un altísimo desempleo. Particularmente lo sufriría Mendoza. porque, cuando él habla de irse del Mercosur o de romper relaciones con Brasil y con China, demuestra que tiene un desconocimiento absoluto del funcionamiento de las economías regionales. 21.000 personas, por ejemplo, en Mendoza, viven del ajo y el 75% de las exportaciones mendocinas de ajo son de Brasil. Si rompés el Mercosur, al día siguiente empezás a entrar a Brasil con arancel... Entonces, me parece que muchas de las propuestas son nocivas y muy perjudiciales. O esto de la posibilidad de contaminar los ríos cuando cuando toda nuestra actividad agrícola ganadera depende del agua de los ríos y que es la que nosotros consumimos para, para tomar.

O estas ideas que plantea respecto de la desregulación del mercado de armas sin acreditar psicofísico, práctica de tiro o que no tenés antecedentes penales. Esto permitiría que pacientes psiquiátricos o personas con violencia pudiesen adquirir un arma. Y esto también tiene que ver con renunciar a la función del Estado de proporcionarle seguridad a la gente. Claramente, las propuestas que tiene son impracticables y peligrosas.

Patricia Bullrich y Luis Petri.

- ¿Este domingo habrá mayor protagonismo del voto moderado e inclinado hacia Juntos por el Cambio?

- Creo que sí, porque la gente quiere quiere vivir mejor y vivir tranquila. Quiere que resolvamos los problemas que hoy la angustian y sabe que Juntos por el Cambio es la fuerza política que representa un cambio real, tiene la fortaleza para llevarlo a cabo y que tiene el poder político para para garantizar ese cambio y terminar con décadas de populismo en la Argentina.

- Los escándalos del kirchnerismo -en cierto modo- parecen siempre darle más rédito político a Milei. El enojo de la gente siempre termina siendo favorable a Milei y no JxC. ¿Por qué?

- Yo no creo que sea favorable a Milei porque él no denuncia corrupción. Milei habla de casta. Nosotros, desde Juntos por el Cambio, somos los que hemos denunciado la corrupción y el saqueo del kirchnerismo desde los comienzos. Muchas veces en soledad. Quienes denunciaron la causa cuaderno, vialidad, Hotesur-Los Sauces, la ruta del dinero K, a Chocolate Rigau y a Martín Insaurralde fueron miembros de Juntos por el cambio. Estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción y no vemos ese mismo compromiso en Milei. Habla de casta, pero desde hace más de 20 meses es legislador y no ha hecho una sola denuncia para que la Justicia investigue todos los graves hechos de corrupción pasada, pero también presente. Esta corrupción a cielo abierto que habíamos visto en la gestión de Cristina Kirchner la volvemos a ver ahora con los chocolates Rigau y con Martín Insaurralde. Y vemos un en escandaloso silencio por parte de Milei, que claramente no tiene en su agenda luchar contra la corrupción.

- A tu compañera de fórmula, Patricia Bullrich, muchas veces se le critica que tiene algunas dificultades a la hora de expresarse en lo discursivo. ¿Qué pensás al respecto?

- Yo creo que Patricia es una persona que habla claro y que habla el lenguaje de la gente y sin eufemismos. Va al punto y dice las cosas que tiene que decir. Me parece que nosotros que lo que es destacable de Patricia es que enfrenta los problemas, propone soluciones y, además de eso, es una persona íntegra y honesta. No solamente puede mostrar honestidad, sino también que ha luchado contra la corrupción. Ella tiene claro cuál es la dirección y las decisiones que se tienen que tomar para sacar a esta Argentina que está hundida en un pozo que este Gobierno -con Massa a la cabeza- hace más profundo.

- En la interna antes de las PASO hubo bastante "sangre" en Juntos por el Cambio. Entonces, con el reciente anuncio de la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta a un eventual Gabinete, ¿cómo explicarle a la gente que después de esos meses de tanta tensión, ahora no pasó nada?

- Somos parte de un mismo mismo espacio y somos parte de Juntos por el cambio. Lo mismo ocurrió en Mendoza. Nosotros dijimos después de la interna íbamos a estar todos juntos y lo mismo hicimos a nivel nacional. Y, de hecho, así ocurrió porque Horacio Rodríguez Larreta estuvo con nosotros desde el primer día después del 13 de agosto. Después tuvimos una reunión con él y con Gerardo Morales. Posteriormente, Horacio acompañó a Patricia. Estuvo en la presentación de su libro... Entonces, lógicamente las las internas por ahí generan tensiones que indudablemente tuvimos.

- ¿Hay una autocrítica de que, quizás, se les fue la mano?

- Nosotros creemos que hay que mirar para adelante. Está totalmente superado. El fin superior es sacar a la Argentina de esta gravísima situación y la única fuerza política que lo puede hacer es Juntos por el Cambio con el apoyo de los argentinos. Tenemos que estar todos unidos. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Luis Petri.

- El juez federal suspendido en sus funciones Walter Bento recusó a dos consejeros de Juntos por el Cambio en el marco del juicio político que enfrenta ante el Consejo de la Magistratura, el cual podría destituirlo el 8 de noviembre. Allí, fue a fondo contra Patricia Bullrich luego de que ella lo nombrara en el debate electoral. "¿Sabe que le acaban de intervenir el teléfono al abogado del juez Bento, mendocino? (sic) Porque son parte de las asociaciones ilícitas", dijo la candidata a presidenta. ¿Qué opinás? ¿Fue una declaración inoportuna?

- Yo fui el autor de la ley que establece la obligatoriedad de la colocación de inhibidores de señal. Se aprobó en Mendoza en 2008 a nivel nacional en 2017. ¿Y cuál es la razón de esta ley? Es que a partir del ingreso de los celulares en las cárceles se modificó la dinámica del funcionamiento. Las cárceles eran vistas muchas veces como universidades del delito que especializaban a quienes ingresaban en el mundo delictual. Con el ingreso del celular, lo que se ha producido es que, además de ser universidades del delito -que es algo que vamos a cambiar-, se han transformado en co-working delictuales, donde las personas condenadas siguen liderando sus organizaciones y siguen planificando delitos que tienen repercusión fuera de las cárceles.

Hago esa introducción para ir al punto: si nosotros queremos frenar esos delitos que se planifican y se realizan dentro de las cárceles, tenemos que tomar cuatro medidas. Primero, cárceles de máxima seguridad para narcos corruptos y delincuentes peligrosos. Segundo, el restablecimiento de las direcciones de inteligencia penitenciaria que están en todos los países del mundo. Tercero, la colocación de inhibidores de señal. Y cuarto, la posibilidad de realizar escuchas con orden judicial. Esto es lo que estamos planteando con Patricia Bullrich: la posibilidad de que se puedan realizar escuchas dentro de las cárceles, obviamente con la debida autorización de un juez y en el marco de un proceso penal.

- Como mendocino, ¿qué pensás de que haya mencionado ese tema que es tan relevante en la provincia de Mendoza?

- Tiene que haber un pronunciamiento del Consejo de la Magistratura urgente. Hay que avanzar rápidamente con todas las con todas las garantías. Pero me parece que es una cosa que se tiene que resolver. No admite más dilación.

- ¿Cómo es esa intervención de teléfono que plantea Bullrich?

- En algunos casos se ha comprobado que que el abogado es utilizado como instrumento o mensajero de la organización criminal. No digo que sea la regla, al contrario, son casos aislados. Pero ha ocurrido que el abogado ha sido parte de la asociación ilícita, permitiendo o llevando información dentro de las cárceles para transmitirla afuera. Son. Son casos aislados, pero en estos casos claramente se está cometiendo un delito.