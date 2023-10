Empresarios mendocinos le piden mesura a los candidatos a presidente

"Hemos comprobado que una constante de nuestros dirigentes es la carencia de plan. Otra, es la de culpar a gestiones anteriores. Ahora también incorporamos la culpa de los candidatos y en este juego de irresponsabilidades, perdemos todos", reza en uno de sus párrafos el último comunicado que dieron a conocer empresarios mendocinos encolumnados en la UCIM (Unión Comercial e Industrial Mendocina)

En la recta final de la campaña electoral, la cámara requirió mesura a los candidatos ya que, según consideraron, el clima que se vive en el país es muy inestable. "También es necesario considerar que a un clima económico tan volátil y con una presión constante, no solo contribuyen las medidas remanidas, coyunturales e improvisadas sino también, apuestas y comentarios que echan nafta al fuego", señalaron.

El escrito pone de manifiesto una clara crítica al gobierno nacional, a quien se le reprocha por llevar adelante "una serie de irresponsabilidades nos llevaron a esta situación. Ya dijimos que la emisión descontrolada es una fiesta que se termina pagando con inflación, precios e incremento del dólar”.

Según consideraron, es este tipo de acciones se han registrado también en anteriores gestiones: "Esto tiene serios responsables: las distintas gestiones que no pudieron encontrar el rumbo para encaminar la economía y fundamentalmente, la última gestión, que entre otras cosas, emitió desmedidamente y no fue creativa a la hora de enfrentar la inflación, por mencionar sólo algún aspecto del descalabro que estamos padeciendo".

El comunicado cierra con un pedido a los candidatos y a la actual gestión: "Quienes aún gobiernan el país y quienes aspiran a hacerlo, deben traer calma a los argentinos".

"Además de solicitarles un plan que lleve al país por mejores caminos y que no solo se limita al rumbo económico, es que solicitamos a quienes tienen la chance de gobernarnos que entiendan que el 11 de diciembre no es otro el país con el que se van a encontrar. Argentina va a seguir siendo el complejo país que es hoy y no debe empeorar, porque en eso nos va la vida a todos, incluso a ellos", reflexionaron.