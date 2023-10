Cecilia Moreau: "las mujeres bonaerenses van a llevar a Sergio y Axel al triunfo"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, advirtió que "si sos madre y tenes 3 pibes cuando metas la boleta no podes correr el riesgo de que tus hijos se queden sin salud o educación pública o de que tus viejo pierdan el PAMI".

Durante los actos encabezados por el gobernador bonaerense Axel Kicillof en los clubes Deportivo Morón y Los Indios de Moreno, la titular de la Cámara baja sostuvo que "las mujeres bonaerenses van a llevar a Sergio y a Axel al triunfo".

Asimismo, indicó que "nosotros sabemos que hay mucho que mejorar y asumimos los errores pero siempre gobernamos poniendo por sobre cualquier cosa el bienestar".

En tanto, señaló que "hay cosas que no se discuten: las Malvinas son argentinas, los derechos no se plebiscitan se conquistaron y no se ponen en riesgo" y añadió que "la democracia se construyó con una premisa que nos une: Memoria, Verdad y Justicia".

De los encuentros participaron además la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, su par de Morón, Lucas Ghi, la senadora Juliana Di Tullio y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros dirigentes de Unión por la Patria.