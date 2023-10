La confesión de Patricia Bullrich en la mesa de Mirtha Legrand: "Soy medio rea y zurda"

Este sábado, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, estuvo en el programa de Mirtha Legrand, donde compartió mesa con su ministro de Economía y los periodistas y los periodistas Jonatan Viale y Diego Sehinkman.

En la mesa de la Chiqui y ante la pregunta de "¿Cómo te reinventás viajando tanto, Patricia?", la exministra de Seguridad declaró "es un problema porque te dan muchas empanadas y sánguches. Yo no como harinas. Y estoy en un problema porque no tengo horarios para hacer ejercicios. Tengo que retomar. Agarro las empanadas, me como el relleno y dejo la masa".

"Descanso lo que puedo, entre cinco y cinco horas y media. Estoy volviendo tarde, los viajes se hacen largos. A veces los hago en auto, otras en avión. Además tengo la Patoneta, donde suben dirigentes y periodistas", agregó Patricia Bullrich.

Sobre quién la asiste en la campaña, Patricia Bullrich comentó que "hay un grupo de mujeres colaboradoras, muchas de ellas empresarias, que me ayudan. Viste que soy media rea. Siempre lo fui. Nunca fui de cuidarme. No soy coqueta. Lo primero que agarro me lo pongo. Ahora estoy arreglada".

En otro tramo de la charla, la candidata a presidenta explicó que "soy zurda solo para comer, para escribir. Desde chiquitita. Soy de la generación donde no corregían más a los zurdos. Tenía muchos dramas en primer grado, donde era compañero de Federico Pinedo. A mi no me daban la lapicera porque dejaba todo un manchón".