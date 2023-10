Carlos Melconian rompe el silencio: qué le responderá a Mirtha Legrand esta noche sobre los audios virales

Este sábado, Carlos Melconian, el ministro de Economía elegido por Patricia Bullrich en caso de ser presidenta, estará en el programa de Mirtha Legrand donde compartirá mesa con la candidata de Juntos por el Cambio y los periodistas Jonatan Viale y Diego Sehinkman.

A pocos días de las elecciones, Juntos por el Cambio sufrió un duro cachetazo cuando salieron a la luz supuestos audios de Carlos Melconian ofreciendo designaciones en el ámbito público a cambio de favores sexuales cuando era el presidente del Banco Nación.

En el nuevo envío de Mirtha Legrand, que fue grabado con anterioridad y será emitido este sábado desde las 21.30 por El Trece, la conductora puso contra las cuerdas a Carlos Melconian al decirle "están circulando unos audios tuyos. ¿Eso es verdadero o es falso?"

A lo que el posible ministro de Economía respondió: "No tengo abogado de cabecera". A lo que la "Chiqui" le sumó "pero defendete, Carlos".

"Vamos de a poco, las dos veces que me tocó participar de política se vino el sacudón. Nunca me había pasado en el último tiempo hasta que la señora (por Bullrich) dijo que voy a ser su ministro", finalizó el economista en el video que circula en las redes sociales.

El periodista Tomás Méndez, quien tiene dos condenas por daños y perjuicios, divulgó los audios en canal Extra donde se escucha al supuesto Carlos Melconian manteniendo conversaciones telefónicas con mujeres y un hombre a los que les ofrece la posibilidad de conseguir cargos en el estado a cambio de favores sexuales.

En el primer audio, se escucha al supuesto extitular del Banco Nación decirle a una mujer, que estaba a punto de recibir un cargo en la Cancilleria o en el Banco Nación, durante el Gobierno de Mauricio Macri, que "¿Te acordás de mí de a ratos? ¿Cuándo te veo? ¿Cómo podés arreglar tu vida? ¿Cuándo me avisas? ¿Esta semana no?". Luego, agrega: "Tengo que pedir turno, pero ¿cuándo me decís?".

"Yo sé que te tengo que avisar con tiempo", añade en un tramo de la charla la joven y preguntaba si había "novedades". "Cuando nos juntemos te cuento", responde el presunto Carlos Melconian.

En otro audio donde se escucha la voz de otra joven, a quien parece ser Melconian le preguntaba si ya había ido a Cancillería de su parte y luego le dice: "Estás hermosa. Déjame que te diga la verdad. Te queda muy bien el color".

En un tercer audio, el supuesto Melconian habla con un hombre a quien le reclama: "A ver si te armas algo ahí, dale. A mi chiquita me la boicoteas. Si tenés huevos trae a la otra. Arréglame el fato con Mariela, con todo. Ponete a laburar. Yo te diría que empieces a hacer la tarea sucia porque va a ser crisis lo de Soledad". Y sigue: "Metelas rápido porque se están poniendo impacientes las chicas. En junio del año pasado estabas c… cuatro veces por semana. Sabés que lindo mirarle el orto a esa mujer".