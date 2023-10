Carlos Melconian apuntó contra el periodista que difundió los audios a pocos días de las elecciones

El economista Carlos Melconian estuvo en el programa de Mirtha Legrand junto a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien lo designó como su ministro de Economía en caso de llegar a la presidencia el próximo 10 de diciembre.

Durante la cena, la conductora indagó sobre los audios que se hicieron virales esta semana, donde se escucha a un supuesto Melconian, durante la presidencia de Mauricio Macri y en su gestión al frente del Banco Nación, donde pedía favores sexuales a cambio de cargos en la entidad bancaria y en otros organismos estatales.

"No tengo abogado de cabecera", dijo el economista ante la pregunta de Mirtha Legrand, quien automáticamente le dio pie al exclamar "pero defendete, Carlos".

Allí, el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, explicó: "¿Cómo me entero de todo esto? Un amigo me llama y me dice en la mañana 'te van a operar' esta noche. En seguida asocié, como corresponde en estos casos, que el sacudón venía porque me involucraba en esto. Nunca me había pasado en el último tiempo hasta que la señora dijo que iba a ser el ministro de Economía".

Y siguió: "Todo esto existe en la política del mundo y en Argentina en particular. Dado de que esto viene para arriba, ahí es donde hay que operar. Nadie dijo nada de mí hasta después de las PASO".

En ese momento, la conductora se introdujo y le preguntó: "¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene esto?", a lo que Carlos Melconian expresó: "La fuente. Cuando me avisaron me puse a pensar. Cuando me dijeron el nombre me puse a buscar es un señor que ni siquiera es de un canal abierto. Cuando pregunté, me encontré con un tránsfuga de primer nivel, un delincuente, un hombre extorsionador. Una persona que escrachó a Bullrich en la puerta de la casa. Dedicado a estas tareas, él y la persona que lo patrocina, aparentemente de los servicios".

"No escuché todos los audios, lo poco que escuché parece mi voz", dijo y agregó: "Es mentira total. No el contenido, sino la fábula. Tuve que buscar abogado porque no lo tenía. Él se encargará de ir a la Justicia. Esto que escuchas es una pegatina, tiene una edición tremenda".

Carlos Melconian hizo referencia, en ese fragmento del programa, al periodista Tomás Méndez, quien tiene dos condenas por daños y perjuicios, y fue quien divulgó los audios en canal Extra.

"El conflicto de todo esto es que lo levanten para afectar la campaña de Patricia Bullrich", siguió con su relato.

Patricia Bullrich salió en su defensa y aseguró: "Las campañas sucias han tomado un nivel de dimensión terrible. Escuché varias veces el audio y es incoherente. No hay algo en lo que se pueda decir que hay un delito. Está hecho con el objeto de que hoy estemos discutiendo esto".