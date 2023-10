Feroz insulto de El Dipy a Sergio Massa por la inflación: “Es el...”

El Dipy dio una entrevista televisiva este jueves y allí se metió con el escenario económico del país, en una jornada donde se conoció que la inflación de septiembre alcanzó el 12,7 por ciento.

En ese sentido, arremetió con munición gruesa contra Sergio Massa y explotó con una frase fuera de tono: "Estábamos hablando de Massa, que es el traidor más hijo de puta del país".

En diálogo por TN, el candidato a intendente de La Matanza le recordó su pasado cuando mantenía diferencias con el kirchnerismo. "Este tipo le juró en la cara a Jorge Rial que nunca más iba a estar con el kirchnerismo. En otro programa, le firmó un papel a dos periodistas diciendo que con el kirchnerismo nunca más iba a estas. Van a votar al que hizo mierda este país para que después lo arregle", expresó.

De cara al 22 de octubre, El Dipy se mostró confiado con mejorar su performance en La Matanza, donde en las PASO dio el batacazo y salió segundo detrás del oficialista Fernando Espinoza.

"Saqué 150 mil votos solo, mientras que Espinoza sacó 180 mil. Yo trabajo todos los días en mi rubro y pongo de mi plata para hacer campaña. La gente se dio cuenta que no pueden votar a un traidor", reiteró el integrante de La Libertad Avanza en otra referencia implícita al ministro de Economía.

Por otro lado, el aliado de Javier Milei se metió con los audios filtrados de Carlos Melconian y sostuvo que los mismos "son ciertos". "¿No es raro que él no haya salido a decir algo? Se tienen que venir a sentar acá y dar explicaciones de qué son esos audios", sostuvo.

"Si gana Patricia (Bullrich), tendríamos a un tipo que ofrece puestos en el gobierno por acostarse con minas. Entonces, a mí no me rompas las pelotas y dígame, que se venga a sentar acá, en cualquier programa de televisión, no que vaya a lo de Mirtha Legrand", finalizó.