El desafiante mensaje de Martín Aveiro ante la llegada de Massa a Mendoza

Martín Aveiro, candidato a diputado nacional por Unión por la Patria y actual intendente de Tunuyán hasta diciembre, habló sobre la llegada de Sergio Massa a la provincia en el marco de la campaña presidencial que ingresa en su etapa final a nueve días de las elecciones generales del 22 de octubre. El jefe comunal aprovechó y criticó al Gobierno provincial.

Desde el aeropuerto de San Rafael, previo a que arribe el candidato a presidente, Aveiro dialogó con la prensa y dijo: "Es muy importante para todo Mendoza, en particular para el Sur, mostrando que el Sur existe en contraposición a lo que pasa todos los días con el Gobierno provincial que verdaderamente olvida o vienen solo cuando hay tiempos de elecciones".

Y agregó: "Que un candidato a presidente, a pocos días de las elecciones esté acá, creo que pone de manifiesto no solamente el gran trabajo territorial del actual intendente Emir (Félix), seguramente lo que va a ser Omar (Félix), sino además el compromiso que va a tomar Sergio con el Sur".

"Y además con un valor agregado, que es fin de semana largo, Previaje, todo lleno en toda la provincia, en el Valle de Uco pasa absolutamente lo mismo, y después de un debate donde la oposición titula que el turismo no es importante, que la conectividad aérea con Aerolíneas a todo el territorio nacional no es importante, que el Previaje es un 'plancito' que no genera economía y que no aporta valor agregado", sostuvo el dirigente peronista que le apunta al Congreso de la Nación.

Y finalizó diciendo: "Entonces creo que venir a San Rafael en el inicio de un fin de semana largo donde está lleno al 100% cada rincón de este maravilloso Sur provincial, creo que habla por sí solo del compromiso que tiene con un sentido federal y un desarrollo en cada uno de los rincones de la Argentina".

El ministro de Economía realizará distintas actividades en el Sur provincial durante el día y estará en la provincia hasta las 16 cuando culmine las acciones que tiene previstas con productores y empresarios de esa zona. Luego, viajará a San Juan para seguir la gira por el interior del país que quedó postergada tras la corrida cambiaria del pasado martes.