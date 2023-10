Juntos por el Cambio explotó contra el Gobierno por la inflación de septiembre

Varios miembros de la oposición salieron a cruzar al Gobierno luego de que se haya dado a conocer el dato de la inflación de septiembre, siendo este el más alto de los últimos 30 años. "El ministro de Economía, Sergio Massa, nos deja tierra arrasada con su incompetencia. La inflación mensual sigue subiendo", escribió Patricia Bullrich en X (exTwitter).

"En septiembre fue de 12,7 % y ya acumula 138,3 % en un año. Nosotros tenemos un equipo sólido, un plan desarrollado por decenas de economistas y mayorías en el Congreso para ordenar la economía. Vamos por un país ordenado", cerró la publicación la candidata.

Quien también escribió fue el exprecandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta: "12,7% subieron los precios en solo un mes. 138,3% en un año. Esto no es solo un número: es vivir con incertidumbre y angustia. Son millones de familias que no llegan a fin de mes, jubilados que hacen malabares, emprendedores y comerciantes que no pueden planificar su trabajo. En 10 días, votando a Juntos por el Cambio, tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro país para siempre".

"No es un número más, esto significa que todos los días tu sueldo vale menos. Los argentinos estamos desamparados, el Presidente no ejerce y el Ministro de Economía sigue en campaña, con planes platita para tapar el pozo con puro humo. Con Patricia Bullrich vamos a terminar de una vez y para siempre con la Argentina de la improvisación", expuso Luis Petri, quien se presenta como vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio.

Cristian Ritondo también cruzó al gobierno, y dijo que "el plan platita electoral solo trajo otro récord de inflación y pobreza. Al caos del kirchnerismo se le responde con orden, seriedad y equipos preparados para gobernar de verdad".

El presidente del bloque de diputados radical, Mario Negri dijo: "Massa es el candidato del Frente de la Inflación. Por su ambición desmedida de poder tomó decisiones irresponsables que clavaron la inflación de septiembre en 12,7% y la anual en 138,3%. Repetimos al oficialismo: la inflación genera pobreza no presidentes".