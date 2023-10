Javier Milei contraataca al Gobierno y envía un contundente mensaje al electorado

Después de que Alberto Fernández acusara penalmente Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) denunció a Unión por la Patria ante la Cámara Nacional Electoral por "difundir información falsa sobre las propuestas de campaña del espacio en general y Javier Milei en particular".

El apoderado del espacio, Santiago Viola, explicó que detectaron “distintas notas de medios digitales que se encontrarían en violación al compromiso ético-digital”. Este compromiso establece la necesidad de “preservar el debate democrático en las redes sociales y plataformas digitales durante las elecciones” y “construir conciencia ciudadana sobre el buen uso de las nuevas tecnologías de comunicación”.

En tanto, Javier Milei dejó un mensaje en la red social X (ex Twitter). "Los argentinos de bien no perdemos la esperanza y sabemos que nuestro país puede volver a ser una potencia", comentó el candidato. "No hace falta irse muy lejos ni inventar nada. Lo hicimos aquí mismo cuando abrazamos las ideas de la libertad expresadas en la constitución de Juan Bautista Alberdi", recordó.

En la misma publicación, Milei señaló que "el kirchnerismo es la cara más cruenta del modelo estatista y empobrecedor de la casta que nos viene hundiendo hace décadas en la decadencia". "Decadencia que aniquiló tus ingresos, que hizo que tus amigos y familiares se vayan a vivir afuera, que te llevó a que tengas miedo de caminar por tu propio barrio por que llegamos al punto que la política es más complaciente con los chorros que con los que trabajan", indicó.

La denuncia la encabezó el apoderado Santiago Viola. Crédito: NA

Qué dice la denuncia de Javier Milei a Unión por la Patria

En un comunicado de prensa, desde la Libertad Avanza explicaron que les llamó la atención la “gran cantidad de propagandas realizadas por la alianza oficialista que llevan a un sitio denominado www.loquedicemilei.com". Este sitio, según dicen, "cuenta con noticias falsas sobre las propuestas del candidato libertario y la alianza”,

“No solamente se encuentran agregados videos editados maliciosamente y de antigua data, sino que además surgen connotaciones negativas y comentarios falsos sobre lo que efectivamente es la propuesta que realiza el espacio libertarios”, especificó el comunicado.

Además de las denuncias, desde el comando libertario pidieron que “se tomen todas las medidas necesarias para evitar este tipo de desinformación, como así también para que se cumpla el compromiso que cada una de las Alianzas han asumido al inicio del proceso electoral”.