Fuerte cruce entre Ramiro Marra y Rodrigo De Loredo: "Nos quieren meter presos"

Tras la denuncia del presidente Alberto Fernández por “intimidación pública” contra Javier Milei y Ramiro Marra, el candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA) mantuvo un tenso cruce con el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Rodrigo De Loredo, quien acusó a la dirigencia libertaria de hablar de “profecías” en lugar de hacer propuestas para gobernar el país.

Milei y Marra brindaron una conferencia el miércoles a la tarde en la que denunciaron un intento de “proscripción” por parte de la conducción kirchnerista y reafirmaron sus expresiones en contra del valor del peso y los plazos fijos como instrumento de ahorro.

De Loredo aseguró que lo tiene “sin cuidado” si el candidato a presidente liberal “es un loco o no”. “Me tiene sin cuidado su estabilidad emocional, si clonó los perros o si tiene una situación rara con la hermana, lo que más me preocupa es la precariedad de todas sus propuestas y la estabilidad de las propuestas y los equipos que ofrecen”, sostuvo.

“La verdad es que un grupo que hace copitos azucarados casi acaba con la vida de la expresidenta. Creo que hay un equipo de copitos en la propuesta de Javier Milei, los veo absolutamente solos y la Argentina tiene problemas estructurales y extremadamente graves. Honestamente, Ramiro, (sus propuestas) me parecen una profecía más que un programa de gobierno porque todas las cosas que dijeron que eran para un día o para el otro, después terminaron diciendo que eran para generaciones futuras”, agregó el diputado cordobés.

Marra quiso evitar el intercambio y le dijo a De Loredo que la discusión no era con él, ya que su objetivo es “sacar al kirchnerismo del Gobierno”. “No quiero discutir con vos, me parece interesante que hables de nuestras reformas, me gustaría hablar de las ustedes pero no las conozco”, lanzó Marra.

Disconforme con el comentario, el diputado de JxC insistió en sus cuestionamientos y aseguró que lo que más incertidumbre le despierta es “la coherencia del discurso” de LLA. “No se puede comprender que las cosas que expresaron que querían hacer de pronto, contradictoramente, digan que no la van a hacer”, reiteró.

Fue entonces cuando Marra le preguntó a De Loredo si recomienda ahorrar en plazo fijo, a lo que el diputado respondió que "no". "Bueno, ahora te van a hacer una causa penal por decir lo mismo que dijo Javier (Milei). Nos quieren meter persos", aseguró Marra.