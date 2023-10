Uno de los socios peronistas de Omar De Marchi habló sobre el apoyo a Sergio Massa para las elecciones

A faltas de 11 días para que se lleven a cabo las elecciones generales, dirigentes del peronismo de Mendoza se reunieron con el fin de apoyar la candidatura presidencial de Sergio Massa (Unión por la Patria). El encuentro estuvo encabezado por Raúl Pérez, uno de los dirigentes nacionales más cercanos al candidato presidencial oficialista y, además de juntar a intendentes como protagonistas, una de las particularidades es que miembros de La Unión Mendocina -el espacio comandado por Omar De Marchi- acudieron pese a las diferencias que los llevaron a alejarse del Partido Justicialista a la hora de considerar el panorama provincial.

Uno de los dirigentes que dijo presente fue Jorge Omar Giménez. El exintendente de San Martín entre 2003 y 2019 volvió a mostrarse con miembros del PJ, luego de que en las últimas elecciones decidiera ser candidato a jefe comunal en la lista de Omar De Marchi. Giménez, que durante la campaña marcó las diferencias que provocaron su distanciamiento del partido, dialogó con MDZ Radio y aseguró que "lo que pasó, ya pasó. Hubo elecciones en algunos departamentos que adelantaron y después estuvo la elección provincial, donde yo participé acompañando a Omar De Marchi. Yo soy peronista y a nivel nacional eso estaba claro desde el principio: que iba acompañar la la candidatura de Sergio Massa".

Giménez apoyó la candidatura de De Marchi para las elecciones provinciales.

"Nos invitaron a una reunión donde se armaba esta mesa, que es operativa, que tiene que ver con la parte organizativa para el día de la elección. Hay muchos compañeros, intendentes justicialistas y el de San Carlos, que pertenece a otro espacio. También el movimiento obrero, la CGT, movimientos sociales, empresariales. Con gusto participamos y sumar lo que podamos me parece lo mejor para para la Argentina en este contexto", sumó.

Respecto a cómo fue recibido después de haber sido crítico de dirigentes del PJ, el sanmartiniano indicó: "Son amigos... Hemos compartido años trabajando juntos. Son dirigentes con trayectoria. La verdad es que yo me siento cómodo y conozco a la mayoría de los dirigentes que estaban ayer y la mayoría me conoce a mí. Así que fue todo cordial, entendiendo que lo que ya pasó en los departamentos y en la provincia, ya está. Ya se eligieron intendentes y gobernador. Ahora estamos tratando de sumar esfuerzos y voluntades para tratar de que el presidente sea Sergio Massa. Está claro y, a partir de eso, hay un gran trabajo que organiza. Ahí estamos, echando una mano".

La foto de unidad publicada por el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

La Unión Mendocina tiene en sus filas a Giménez y Roberto Righi, entre otros, como las figuras peronistas que acompañan a De Marchi. Giménez aclaró que el espacio continúa activo, más allá de los apoyos nacionales que existen puertas adentro del frente. "Creo que eso fue el punto de partida porque en poquitos meses se armó una fuerza que fue la segunda más votada en la provincia. Y eso -para quienes creemos entender la política- no es un tema menor. Me hubiese gustado ganar, por supuesto, pero también es cierto que hay que poner en valor todo lo que se consiguió y la cantidad de mendocinos que creyeron en esto. Ya lo hemos hablado con Omar De Marchi y otros dirigentes: es el punto de partida. Ahora hay que hacerse cargo de este voto de confianza de cientos de miles de mendocinos y seguir trabajando responsablemente para para construir una opción en la provincia de Mendoza. Creo en eso, soy parte y haré mi aporte en esa línea", expresó.

Al referirse a su respaldo a Sergio Massa, Giménez esgrimió que "es ministro de Economía hace un tiempo, cuando el país estaba a punto de explotar y sin necesidad de asumir ese compromiso. Entonces, en este doble rol, hoy es el candidato que nos representa y que entendemos nosotros. Ya sé que están complicadas, muy complicadas... Pero lo que se ve en frente es que la solución es venir y y cortar todo para que surja todo nuevo. Y no es así la cosa, por lo menos por lo que uno cree. Yo de verdad que soy respetuoso de las instituciones, de los partidos políticos que plantean cuestiones racionales -porque nos encantaría ser Japón en lo económico-, pero no somos Japón. Somos la Argentina, con todas las dificultades. Hoy gobierna Unión por la Patria y hace cuatro años Juntos por el Cambio, entonces la situación no era mucho mejor. Si no hubiesen ganado la elección en la que intentó ser reelecto (Mauricio) Macri (...) Dentro del contexto, la mejor opción es que Sergio Massa sea presidente".

Quiénes estuvieron en la reunión peronista

Del encuentro participaron los intendentes actuales de Maipú, Matías Stevanato, Santa Rosa, Flor Destéfanis, La Paz, Fernando Ubieta, Tunuyán, Martín Aveiro, Lavalle, Roberto Righi, y San Carlos, Rolando Scanio; los intendentes electos de Malargüe, Celso Jaque, San Carlos, Alejandro Morillas, Lavalle, Edgardo González, San Rafael, Omar Félix y Tunuyán, Emir Andraos; la referente del Frente Renovador en Mendoza Gabriela Lizana. Se sumaron también legisladores provinciales y concejales de toda la provincia.

Legisladores nacionales como Liliana Paponet, Adolfo Bermejo y Eber Pérez Plaza que forman parte de la mesa de trabajo no pudieron participar del encuentro por tener sesión en Buenos Aires.

Esta flamante mesa de acción política cuenta con referentes del Partido Justicialista (PJ) y del Frente Renovador, pero además se sumaron dirigentes de Protectora y de Encuentro por San Carlos, espacio aliado de La Unión Mendocina

También tuvieron una participación destacada diversos sectores gremiales, encabezados por Ricardo Letard, de Camioneros, y Luis Márquez, de la UOM, actuales autoridades de la CGT Regional Mendoza, Sergio Giménez de La Bancaria, y representantes gremiales de diversos sindicatos agrupados en la CGT. Además, participaron dirigentes como Nicolás Guillén, del PTP, Lautaro Cruciani del Movimiento Evita, Daniel Galdeano, presidente del PI nacional, y Fernanda Lacoste por el sector de Guillermo Carmona. En tanto, quienes representan a La Cámpora estuvieron ausentes.

