Fernando Iglesias volvió a cruzar a Cecilia Moreau tras su pelea en Diputados: qué dijo

Fernando Iglesias se pronunció sobre el duro altercado que protagonizó el martes con Cecilia Moreau, donde ella lo tildó de "misógino" y "maleducado" por presuntamente insultarla durante la sesión convocada en la Cámara de Diputados.

"Cecilia Moreau es impresentable, fue la responsable de que los argentinos nos quedáramos sin las vacunas Pfizer, que fueron un total de 11 millones de vacunas que se perdieron", le respondió este miércoles el legislador.

En diálogo por CNN Radio, el dirigente de Juntos por el Cambio calificó las acusaciones de la titular de la Cámara Baja como "una infamia" ya que "no tiene ninguna prueba". Cabe señalar que Moreau le atribuyó a Iglesias haberle dicho "pelotuda".

"Yo si tengo que decirle algo, se lo diré en la cara como se lo he dicho a todo el mundo. Y no tengo nada de machirulo porque no le he dicho nada a ella", ratificó el integrante del PRO.

Consultado por los motivos de la reacción de la referente oficialista, Iglesias expresó: "Fue un enojo de ella porque presenté un proyecto para que se declarara a Hamas como una organización terrorista, como había propuesto Massa en el debate, pero votaron todos ellos en contra; y como mencioné a Massa, que ella es empleada de él, no le gustó".

"También denuncié el pacto Massa-Milei, que está empujando a una inflación que está licuando los salarios, licuar jubilación y hace más miserable a un país que cada día está peor", continuó.

Por otra parte, el diputado nacional se metió en los reciente hechos de corrupción como los casos de "Chocolate" Rigau y Martín Insaurralde y atacó al oficialismo. "El kirchnerismo es una asociación ilícita. Con Patricia Bullrich lo venimos denunciando hace tiempo, cuando el kirchnerismo era poderoso como en el 2008", finalizó.