Una encuesta deja mal parado a Javier Milei después del debate presidencial: ¿puede quedar sin balotaje?

Una encuesta realizada sobre el desempeño de los candidatos en el segundo debate presidencial ubica a Javier Milei tercero apenas por debajo de Patricia Bullrich con Sergio Massa como el que se mostró como "posible Presidente de Argentina". La caída del postulante de La Libertad Avanza se da luego del repunte de la candidata de Juntos por el Cambio en el segundo debate presidencial y permite pensar que la elección presidencial del domingo 22 se mantiene abierta y con un final impredecible.

La encuesta de la consultora Federico González y Asociados indagó sobre la performance de los cinco candidatos en el segundo debate presidencial. La última pregunta no es de intención de voto, pero da a lugar a analizar las preferencias de los encuestados. "Solo en base a lo que vió y escuchó en el debate, incluyendo propuestas, conocimiento del Estado, diálogo político, valores e impacto emocional logrado ¿Quién considera que se desempeñó mejor como posible Presidente de Argentina?", fue la consulta a los entrevistados. El ganador fue Sergio Massa, con el 20,7% de los votos pero seguido muy de cerca por Bullrich, con el 19,8%. La novedad es que Milei, ganador de la elección en las PASO de agosto, quedó en ell tercer puesto con 18,9%. De todas formas, y traspalando esos números al plano electoral, el escenario volvería a ser de tres tercios con un empate técnico virtual entre Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

La sorpresa de la encuesta es que quien dejó una buena imagen para gran parte de los entrevistados fue Juan Schiaretti. El 11,5% dijo que su desempeño fue el mejor como posible presidente. Myriam Bregman quedó última con un 3%. Hay un 17,5%, en tanto, que aseguró que ninguno fue mejor que otros.

La encuesta también profundiza en diferentes aspectos del debate, donde alternan Massa y Bullrich como los de mejor desempeño. En cuestiones vinculadas a propuestas o a conocimiento del Estado, el ministro de Economía es quien quedó mejor considerado. Pero respecto al mensaje que pudieron transmitir cada uno de ellos o los valores que plantearon, la candidata de Juntos por el Cambio es la que fue mejor vista.

En medio de la escalada del dólar blue, el apoyo de Javier Milei a la suba de la divisa norteamericana y el consejo para que el electorado retire sus depósitos de los bancos logró unificar el rechazo tanto de Massa como de Bullrich. El regreso de Patricia Bullrich a un eventual escenario de balotaje coincide con la mejora en su performance discursiva en el debate presidencial. Ayer la candidata le apuntó al candidato de La Libertad Avanza y advirtió: "Yo nunca diría como Milei 'saquen la plata del banco' porque estás produciendo una corrida". La exministra de Seguridad de Mauricio Macri agregó que "no puede jugar con el dinero de los argentinos" y declaró: "Si la gente sale a buscar su dinero, el dólar se va a las nubes".

En la misma línea, desde el comando de campaña de Unión por la Patria, tildaron a Milei de "irresponsable". "Se beneficia personalmente. Parece que a Milei no le preocupa generar más angustia en la gente y es peligroso para la estabilidad del país. Le importa más polarizar con Massa que ser responsable. Solo desprecia la vida y los ingresos de la población. Busca su conveniencia personal y a pesar de que Argentina ya ha vivido otras crisis, parece que no es sensible con el impacto de esto en la vida de los argentinos, no debería alentar temores innecesarios", agregaron.